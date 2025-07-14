Путин ломает негативные тренды лихих 90-х

России удалось вывести медицину и семейную политику на новый уровень, но проблемы с демографией остаются. На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минтруда Антоном Котяковым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко президент Владимир Путин обсудил предварительные итоги реализации нацпроектов в сфере здравоохранения и семейной политики. В целом, как объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов, этот разговор показал, что негативные тренды 1990-х сломаны.
Как и во время предыдущего совещания по образованию, Путин сегодня больше слушал, нежели говорил. Для начала вице-премьер Татьяна Голикова оценила итоги Года семьи (он был учрежден в 2024 году). «В целом, отмечаем достаточно серьезные и позитивные изменения по ориентированности наших граждан на то, что они хотят иметь детей, и на многодетность», — констатировала она и напомнила, какие новые нацпроекты призваны решить проблему народонаселения: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Новые технологии и сбережение здоровья» (он направлен на решение проблем регенеративной медицины, активного долголетия).
Голикова подробно рассказала, что сделано для изменения демографической ситуации и повышения рождаемости. Причем демографическую проблему власти пытаются решить не только финансово поддерживая семьи, но и повышая престиж многодетности как таковой.
Путин выслушал и вдруг вспомнил слова из известной советской песни. «Песня с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что „на десять девчонок по статистике девять ребят“.
Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась, у нас сейчас как раз не хватает женщин», — заметил он.
По словам Голиковой, в 2024 году действительно показатели изменились. Если до сих пор за год рождалось больше девочек, но в прошлом году 51,5% новорожденных — это мальчики.
Глава Минздрава Мурашко обратил внимание еще на один важный показатель — младенческая смертность в России одна из самых низких в мире: 3,7 промилле. А в целом показатели детской смертности за последние пять лет сократились более чем на 16%. Во многом этого удалось достичь благодаря строительству новых больниц и модернизации существующих, а также развитию сети женских консультаций и диспансеризации.
Несмотря на то, что за последние годы в России построено 18 новых онкологических диспансеров и 569 амбулаторных центров онкологической помощи, Путин обратил внимание на то, что «есть регионы, где уровень онкозаболеваний остается высоким, а новых учреждений там не появляется». «Я некоторые обращения губернатором вам уже перенаправил. Прошу обратить на это внимание», — предупредил президент.
По словам политолога Игоря Кузнецова, негативный тренд 1990-х годов сломлен. «Мы ушли от массовой бедности, потому что в 1990-е годы представители важнейших направлений (общее среднее образование, медицина, социальные службы) сильно просели.
И, больше того, труд в социальной сфере перестал рассматриваться как значимый с точки зрения публичной власти – отношение к ней было второстепенное: существовал даже термин “социалка” как некое обременение ко всему остальному. Вот это удалось изменить», — убежден Кузнецов.
Чтобы изменить негативные тенденции, нужно было пройти «большую историческую дистанцию», и, более того, до сих пор этот путь не закончен. «Общество должно получить новое качество развития, общество должно поверить в себя. Это общество, которое собирается жить, процветать, созидать. Чтобы прийти к этому, нужна энергия нескольких лет, а лучше десятилетий. Речь идет о развитии качества жизни в самом широком смысле. Это — сфера сервиса, медицины, образования. Международный индекс развития человеческого потенциала как раз учитывает многие параметры и определяет уровень удовлетворенности, или уровень счастья в обществе. Поэтому важна работа с социальным блоком», — резюмировал Игорь Кузнецов.
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