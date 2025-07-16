WSJ: Трамп был удивлен, когда услышал о приостановке поставок Украине

Президент США Дональд Трамп оказался не в курсе приостановки американской военной помощи Украине и был удивлен, когда канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил ему об этом по телефону 3 июля. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров.
По данным издания, Мерц инициировал разговор после того, как узнал о прекращении поставок вооружения и боеприпасов Киеву. В ходе беседы с Трампом, которая проходила в присутствии главы Пентагона Пита Хегсета, немецкий канцлер предложил американскому президенту рассмотреть возможность продажи систем Patriot для украинских вооруженных сил. «Но Трамп, похоже, не знал о решении приостановить поставки оружия. Он спросил: „Пит, что происходит?“», — пишет Wall Street Journal.
Ранее, 1 июля, издание Politico сообщило о временной приостановке поставок американских вооружений Украине из-за истощения запасов США. Однако уже 7 июля Трамп пообещал направить в Украину дополнительное оружие, подчеркнув, что речь идет преимущественно о «оборонительных» средствах. Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что ведомство выполнит указание президента и подготовит новую партию оборонительного вооружения для Киева.
WSJ отмечает, что в последние месяцы европейские лидеры предпринимали масштабные усилия, чтобы убедить Трампа возобновить военную поддержку Украины. Для этого политики из Германии, Франции и Великобритании использовали конфиденциальные каналы связи с администрацией США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.