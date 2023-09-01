УФСБ получило несколько запросов из Кремля по мэру Екатеринбурга

01 сентября 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов дает понять своим знакомым, что переезжать не планирует Фото: Московец Илья © URA.RU С июня по начало августа свердловское УФСБ получило несколько запросов в отношении мэра Екатеринбурга Алексея Орлова — из управления внутренней политики администрации президента РФ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к мэрии и региональному кабмину. По его словам, такие запросы — на предоставление информации — поступают, когда человека рассматривают на какую-либо позицию. Вел ли при этом какие-то переговоры сам Орлов, неизвестно. В апреле — в разгар серьезного внутриэлитного конфликта вокруг формирования списка кандидатов на праймериз «Единой России» — URA.RU сообщало, что Орлов прорабатывал вариант с переездом в другой регион. Но некоторые представители истеблишмента, чье мнение для Орлова важно, убедили его не горячиться. «В дальнейшем Орлов в частных разговорах давал понять, что переезжать не планирует. Ассоциирует себя с Екатеринбургом», — поделился собеседник. Это же Орлов подтвердил в недавнем большом интервью для URA.RU. В декабре URA.RU сообщало о его включении в кремлевский кадровый резерв, из которого администрация президента РФ отбирает будущих глав регионов. Губернаторские амбиции Орлову приписывают давно. Например, когда он работал в статусе первого зама губернатора Евгения Куйвашева (2017—2020 годы), его называли в числе претендентов на пост губернатора ХМАО, а затем и Пермского края. По одной из версий, такие слухи Орлов поддерживал и сам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С июня по начало августа свердловское УФСБ получило несколько запросов в отношении мэра Екатеринбурга Алексея Орлова — из управления внутренней политики администрации президента РФ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к мэрии и региональному кабмину. По его словам, такие запросы — на предоставление информации — поступают, когда человека рассматривают на какую-либо позицию. Вел ли при этом какие-то переговоры сам Орлов, неизвестно. В апреле — в разгар серьезного внутриэлитного конфликта вокруг формирования списка кандидатов на праймериз «Единой России» — URA.RU сообщало, что Орлов прорабатывал вариант с переездом в другой регион. Но некоторые представители истеблишмента, чье мнение для Орлова важно, убедили его не горячиться. «В дальнейшем Орлов в частных разговорах давал понять, что переезжать не планирует. Ассоциирует себя с Екатеринбургом», — поделился собеседник. Это же Орлов подтвердил в недавнем большом интервью для URA.RU. В декабре URA.RU сообщало о его включении в кремлевский кадровый резерв, из которого администрация президента РФ отбирает будущих глав регионов. Губернаторские амбиции Орлову приписывают давно. Например, когда он работал в статусе первого зама губернатора Евгения Куйвашева (2017—2020 годы), его называли в числе претендентов на пост губернатора ХМАО, а затем и Пермского края. По одной из версий, такие слухи Орлов поддерживал и сам.