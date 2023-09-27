В Кремле высказались о скандале с нацистом в канадском парламенте

Песков потребовал предать правосудию нациста, приглашенного в парламент Канады

27 сентября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что в Москве разочарованы международной реакцией на скандал с Ярославом Хунки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оттава обязана предать правосудию экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки, который ранее выступал в канадском парламенте. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что ранее выдать Хунки требовала Польша. «Мы слышали заявление из Польши, что они собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста. Срока давности не может быть в таких преступлениях — это очевидно. Канадские власти обязаны предать правосудию этого преступника. Здесь вряд ли есть место для судебного разбирательства», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что канадский парламент запятнан аплодисментами в честь Хунки. Он также заявил, что необходимо изобличать нацизм. «Я не говорю о международной реакции, которую мы предпочли бы слышать, а не наблюдать молчание на этот счет», — уточнил Песков. Ранее Хунки присутствовал в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Тот поприветствовал бойца дивизии CC поднятым вверх сжатым кулаком. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретил Хунки аплодисментами. Позднее он заявил, что якобы не знал о визите Хунки в парламент. Спикер палаты общин Канады Энтони Ротта подал в отставку из-за скандала с бывшим эсэсовцем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оттава обязана предать правосудию экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки, который ранее выступал в канадском парламенте. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что ранее выдать Хунки требовала Польша. «Мы слышали заявление из Польши, что они собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста. Срока давности не может быть в таких преступлениях — это очевидно. Канадские власти обязаны предать правосудию этого преступника. Здесь вряд ли есть место для судебного разбирательства», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что канадский парламент запятнан аплодисментами в честь Хунки. Он также заявил, что необходимо изобличать нацизм. «Я не говорю о международной реакции, которую мы предпочли бы слышать, а не наблюдать молчание на этот счет», — уточнил Песков. Ранее Хунки присутствовал в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Тот поприветствовал бойца дивизии CC поднятым вверх сжатым кулаком. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретил Хунки аплодисментами. Позднее он заявил, что якобы не знал о визите Хунки в парламент. Спикер палаты общин Канады Энтони Ротта подал в отставку из-за скандала с бывшим эсэсовцем.