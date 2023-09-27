Погранслужба Азербайджана опубликовала фото задержанного Варданяна

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Гайдаровский форум. День третий. Екатеринбург, варданян рубен
Варданяна доставили в Баку Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Бывший государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян был задержан при попытке выехать в Армению. Об этом сообщила госпогранслужба Азербайджана, а также опубликовала фото задержания.

«Рубен Варданян, незаконно въехавший в страну, был задержан на пункте выезда с государственной границы „Лачин“», — написало азербайджанское издание Apa.az, ссылаясь на государственную пограничную службу страны. Там добавили, что он был доставлен в Баку.

Ранее стало известно о задержании бывшего госминистра Нагорно-Карабахской республики. Российская журналистка Тина Канделаки написала в своем telegram-канале, что Варданяна арестовали азербайджанские военные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать его права, если у него имеется российское гражданство.

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Варданяна задержали азербайджанские военные
Фото:

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Бывший государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян был задержан при попытке выехать в Армению. Об этом сообщила госпогранслужба Азербайджана, а также опубликовала фото задержания. «Рубен Варданян, незаконно въехавший в страну, был задержан на пункте выезда с государственной границы „Лачин“», — написало азербайджанское издание Apa.az, ссылаясь на государственную пограничную службу страны. Там добавили, что он был доставлен в Баку. Ранее стало известно о задержании бывшего госминистра Нагорно-Карабахской республики. Российская журналистка Тина Канделаки написала в своем telegram-канале, что Варданяна арестовали азербайджанские военные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать его права, если у него имеется российское гражданство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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