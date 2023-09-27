В Кремле назвали условия для защиты прав задержанного экс-госминистра Карабаха

Россия будет защищать права бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, если у него имеется российское гражданство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он же и российский гражданин. У него есть российское гражданство, так или иначе мы должны получить информацию. Если имело место задержание — это обычная практика, и мы будем защищать его права», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что не владеет информацией о задержании Варданяна и о том, есть ли у него гражданство РФ, поэтому не берется комментировать ситуацию.
Ранее сообщалось о задержании Варданяна. Российская журналистка Тина Канделаки написала в своем telegram-канале, что он был арестован и взят в плен на границе при попытке покинуть Арцах.
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