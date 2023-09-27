В Кремле назвали условия для защиты прав задержанного экс-госминистра Карабаха

Песков заявил о готовности защищать права Варданяна
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ПМЭФ-2014. Лица. Санкт-Петербург, канделаки тина, варданян рубен
В Кремле заявили, что не владеют информацией о задержании Варданяна Фото:

Россия будет защищать права бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, если у него имеется российское гражданство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он же и российский гражданин. У него есть российское гражданство, так или иначе мы должны получить информацию. Если имело место задержание — это обычная практика, и мы будем защищать его права», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что не владеет информацией о задержании Варданяна и о том, есть ли у него гражданство РФ, поэтому не берется комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось о задержании Варданяна. Российская журналистка Тина Канделаки написала в своем telegram-канале, что он был арестован и взят в плен на границе при попытке покинуть Арцах.

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Россия будет защищать права бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, если у него имеется российское гражданство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Он же и российский гражданин. У него есть российское гражданство, так или иначе мы должны получить информацию. Если имело место задержание — это обычная практика, и мы будем защищать его права», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что не владеет информацией о задержании Варданяна и о том, есть ли у него гражданство РФ, поэтому не берется комментировать ситуацию. Ранее сообщалось о задержании Варданяна. Российская журналистка Тина Канделаки написала в своем telegram-канале, что он был арестован и взят в плен на границе при попытке покинуть Арцах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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