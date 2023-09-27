Путин потребовал взять под контроль цены на бензин

Правительство должно взять под контроль цены на топливо. После введенного запрета на экспорт бензина и дизеля наблюдается снижение цен на бирже, но за один день цены в рознице снова поднялись. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании правительства РФ.
«Цены растут. Компании хотят по максимуму получить прибыль отправляя на экспорт <…> Правительство должны выполнять другую работу», — завил Владимир Путин во время трансляции заседания кабмина в эфире телеканала «Россия-24». Глава государства подчеркнул, что россиянам важен результат, а не количество принятых мер по регулированию цен.
Ранее сообщалось, что Россия ввела запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. В Минэнерго пообещали, что цены на топливо в скором времени снизятся.
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