Аналитик Фролов спрогнозировал стабилизацию цен на бензин в районе 50 рублей

28 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Крупные сети торгуют топливом в убыток, сказал Александр Фролов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Цены на бензин должны стабилизироваться на уровне крупных федеральных сетей, то есть порядка 50 рублей за литр 92-го. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «В Москве у крупных сетей 92-й бензин стоит порядка 50 рублей, а у независимых — от 56 до 58 рублей. После нормализации биржевых котировок на бензин и дизель произойдет сокращение избыточного подорожания, которое наблюдается в значительной части независимого сегмента. Скорее всего, средние цены просто придут к тем уровням, которые диктуются сейчас крупными федеральными сетями», — сказал Александр Фролов. По его словам, в текущих условиях продавцы не могут снизить цены, поскольку тогда не будут получать прибыль. «Если сейчас независимые продавцы работали по указанной стоимости, то торговали в минус. Крупные сети так и работают из-за сдерживания цен на внутреннем рынке и в рознице при растущих оптовых ценах, зачастую превышающих розничные», — объяснил аналитик. О том, почему в России произошел взрывной рост цен на бензин и как с этим бороться в материале URA.RU. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство должно взять под контроль цены на топливо. Вице-премьер Александр Новак заявил, что будут скорректированы параметры демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации, повышена заградительная пошлина до 50 тысяч рублей и введен полный запрет на экспорт любых нефтепродуктов, которые были куплены на внутреннем рынке страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на бензин должны стабилизироваться на уровне крупных федеральных сетей, то есть порядка 50 рублей за литр 92-го. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «В Москве у крупных сетей 92-й бензин стоит порядка 50 рублей, а у независимых — от 56 до 58 рублей. После нормализации биржевых котировок на бензин и дизель произойдет сокращение избыточного подорожания, которое наблюдается в значительной части независимого сегмента. Скорее всего, средние цены просто придут к тем уровням, которые диктуются сейчас крупными федеральными сетями», — сказал Александр Фролов. По его словам, в текущих условиях продавцы не могут снизить цены, поскольку тогда не будут получать прибыль. «Если сейчас независимые продавцы работали по указанной стоимости, то торговали в минус. Крупные сети так и работают из-за сдерживания цен на внутреннем рынке и в рознице при растущих оптовых ценах, зачастую превышающих розничные», — объяснил аналитик. О том, почему в России произошел взрывной рост цен на бензин и как с этим бороться в материале URA.RU. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство должно взять под контроль цены на топливо. Вице-премьер Александр Новак заявил, что будут скорректированы параметры демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации, повышена заградительная пошлина до 50 тысяч рублей и введен полный запрет на экспорт любых нефтепродуктов, которые были куплены на внутреннем рынке страны.