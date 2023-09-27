Аналитик Фролов спрогнозировал стабилизацию цен на бензин в районе 50 рублей

Цены на бензин должны стабилизироваться на уровне крупных федеральных сетей, то есть порядка 50 рублей за литр 92-го. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
«В Москве у крупных сетей 92-й бензин стоит порядка 50 рублей, а у независимых — от 56 до 58 рублей. После нормализации биржевых котировок на бензин и дизель произойдет сокращение избыточного подорожания, которое наблюдается в значительной части независимого сегмента. Скорее всего, средние цены просто придут к тем уровням, которые диктуются сейчас крупными федеральными сетями», — сказал Александр Фролов.
По его словам, в текущих условиях продавцы не могут снизить цены, поскольку тогда не будут получать прибыль. «Если сейчас независимые продавцы работали по указанной стоимости, то торговали в минус. Крупные сети так и работают из-за сдерживания цен на внутреннем рынке и в рознице при растущих оптовых ценах, зачастую превышающих розничные», — объяснил аналитик. О том, почему в России произошел взрывной рост цен на бензин и как с этим бороться в материале URA.RU.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство должно взять под контроль цены на топливо. Вице-премьер Александр Новак заявил, что будут скорректированы параметры демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации, повышена заградительная пошлина до 50 тысяч рублей и введен полный запрет на экспорт любых нефтепродуктов, которые были куплены на внутреннем рынке страны.
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