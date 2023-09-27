Аналитик Фролов: цены на бензин должны быть на восемь рублей выше

28 сентября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Рост цен на топливо связан с мерами 2018 года, сказал Александр Фролов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рыночная стоимость топлива в России должна быть на шесть-восемь рублей дороже. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. При этом он спрогнозировал стабилизацию цен после снижения давления на биржу. Новость по теме Росстат: цены на бензин выросли в 70 субъектах РФ «Три основных фактора, определяющих розничную цену бензина и дизельного топлива: налоги, договоренность нефтяных компаний с правительством о сдерживании цен, действующие как минимум пять лет, и оптовые цены, формируемые за счет биржевых котировок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В обычных условиях влияние биржи на конечную цену менее значимо, чем от двух предыдущих факторов. Сейчас это нам говорит о том, что частичное регулирование цен у нас имеет место. Если бы они у нас были чисто рыночные, то сейчас в рознице в среднем по стране стоимость бензинов и дизельного топлива была бы где-то на шесть-восемь рублей выше», — сказал Александр Фролов. Он подчеркнул, что большая часть факторов, влияющих на рост цен, появилась еще несколько лет назад. «Во многом они были заложены еще летом 2018 года, когда были сформулированы основные положения финального витка большого налогового маневра. В частности, одним из положений этого финального витка стало снижение экспортных пошлины на нефть и нефтепродукты, а также рост налоговой ставки на добычу полезных ископаемых. Наш рынок стал в большей степени зависеть от условий на внешних рынках. При этом никто не собирается налоговый маневр отменять. Фактически мы сейчас имеем дело с признанием того, что эти реформы были ошибочными», — объяснил эксперт. Новость по теме Путин потребовал взять под контроль цены на бензин По его словам, для стабилизации цен должны сократить число компаний, которые имеют право на экспорт топлива. «В условиях, когда рубль слаб, а котировки на бензин и единое топливо на зарубежных рынках растут, возникает желание прийти на биржу, купить топливо и вместо того, чтобы продать его на внутреннем рынке, повезти его за рубеж. Судя по всему, сейчас одной из мер может стать сокращение количества компаний, имеющих право на экспорт, к тем, чтобы минимизировать не сам вывоз топлива, а избыточное давление на биржу», — отметил аналитик. Фролов спрогнозировал стабилизацию цен на топливо после введения запрета на бирже. «В Москве у крупных сетей 92-й бензин стоит порядка 50 рублей, а у независимых — от 56 до 58 рублей. После нормализации биржевых котировок на бензин и дизель произойдет сокращение избыточного подорожания, которое наблюдается в значительной части независимого сегмента. Скорее всего, средние цены просто придут к тем уровням, которые диктуются сейчас крупными федеральными сетями. Если сейчас независимые продавцы работали по указанной стоимости, то торговали в минус. Крупные сети так и работают из-за сдерживания цен на внутренней рынке и в рознице, при растущих оптовых ценах, зачастую превышающих розничные», — добавил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рыночная стоимость топлива в России должна быть на шесть-восемь рублей дороже. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. При этом он спрогнозировал стабилизацию цен после снижения давления на биржу. «Три основных фактора, определяющих розничную цену бензина и дизельного топлива: налоги, договоренность нефтяных компаний с правительством о сдерживании цен, действующие как минимум пять лет, и оптовые цены, формируемые за счет биржевых котировок на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В обычных условиях влияние биржи на конечную цену менее значимо, чем от двух предыдущих факторов. Сейчас это нам говорит о том, что частичное регулирование цен у нас имеет место. Если бы они у нас были чисто рыночные, то сейчас в рознице в среднем по стране стоимость бензинов и дизельного топлива была бы где-то на шесть-восемь рублей выше», — сказал Александр Фролов. Он подчеркнул, что большая часть факторов, влияющих на рост цен, появилась еще несколько лет назад. «Во многом они были заложены еще летом 2018 года, когда были сформулированы основные положения финального витка большого налогового маневра. В частности, одним из положений этого финального витка стало снижение экспортных пошлины на нефть и нефтепродукты, а также рост налоговой ставки на добычу полезных ископаемых. Наш рынок стал в большей степени зависеть от условий на внешних рынках. При этом никто не собирается налоговый маневр отменять. Фактически мы сейчас имеем дело с признанием того, что эти реформы были ошибочными», — объяснил эксперт. По его словам, для стабилизации цен должны сократить число компаний, которые имеют право на экспорт топлива. «В условиях, когда рубль слаб, а котировки на бензин и единое топливо на зарубежных рынках растут, возникает желание прийти на биржу, купить топливо и вместо того, чтобы продать его на внутреннем рынке, повезти его за рубеж. Судя по всему, сейчас одной из мер может стать сокращение количества компаний, имеющих право на экспорт, к тем, чтобы минимизировать не сам вывоз топлива, а избыточное давление на биржу», — отметил аналитик. Фролов спрогнозировал стабилизацию цен на топливо после введения запрета на бирже. «В Москве у крупных сетей 92-й бензин стоит порядка 50 рублей, а у независимых — от 56 до 58 рублей. После нормализации биржевых котировок на бензин и дизель произойдет сокращение избыточного подорожания, которое наблюдается в значительной части независимого сегмента. Скорее всего, средние цены просто придут к тем уровням, которые диктуются сейчас крупными федеральными сетями. Если сейчас независимые продавцы работали по указанной стоимости, то торговали в минус. Крупные сети так и работают из-за сдерживания цен на внутренней рынке и в рознице, при растущих оптовых ценах, зачастую превышающих розничные», — добавил собеседник агентства.