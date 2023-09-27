27 сентября 2023
26 сентября 2023

В ЯНАО нашли тела членов экипажа затонувшего катера

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник, мешок для трупов
Найдены тела капитана катера и его помощника Фото:

В ЯНАО найдены тела членов экипажа затонувшего катера «Авангард», который потерпел крушение 22 сентября в Шурышкарском районе. Об этом сообщает telegrаm-канал «Типичный Ямал». Трупы капитана и его помощника обнаружили в рубке судна, поднятого со дна.

«Найдены тела экипажа, пропавшего при ЧП на катере „Авангард“. Из реки Малая Обь подняли судно. В рубке обнаружили тела капитана и его помощника», — сообщает telegram-канал «Типичный Ямал».

Информацию URA.RU подтвердили источники в силовых структурах. Как ранее писало агентство, 22 сентября в Шурышкарском районе при невыясненных обстоятельствах затонули катер и баржа, перевозящие стройматериалы из Приобья в Мужи.

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В ЯНАО найдены тела членов экипажа затонувшего катера «Авангард», который потерпел крушение 22 сентября в Шурышкарском районе. Об этом сообщает telegrаm-канал «Типичный Ямал». Трупы капитана и его помощника обнаружили в рубке судна, поднятого со дна. «Найдены тела экипажа, пропавшего при ЧП на катере „Авангард“. Из реки Малая Обь подняли судно. В рубке обнаружили тела капитана и его помощника», — сообщает telegram-канал «Типичный Ямал». Информацию URA.RU подтвердили источники в силовых структурах. Как ранее писало агентство, 22 сентября в Шурышкарском районе при невыясненных обстоятельствах затонули катер и баржа, перевозящие стройматериалы из Приобья в Мужи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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