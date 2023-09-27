В ЯНАО нашли тела членов экипажа затонувшего катера

В ЯНАО найдены тела членов экипажа затонувшего катера «Авангард», который потерпел крушение 22 сентября в Шурышкарском районе. Об этом сообщает telegrаm-канал «Типичный Ямал». Трупы капитана и его помощника обнаружили в рубке судна, поднятого со дна.
«Найдены тела экипажа, пропавшего при ЧП на катере „Авангард“. Из реки Малая Обь подняли судно. В рубке обнаружили тела капитана и его помощника», — сообщает telegram-канал «Типичный Ямал».
Информацию URA.RU подтвердили источники в силовых структурах. Как ранее писало агентство, 22 сентября в Шурышкарском районе при невыясненных обстоятельствах затонули катер и баржа, перевозящие стройматериалы из Приобья в Мужи.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.