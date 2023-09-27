Екатеринбуржцы создали петицию против появления исправцентра рядом со школой. Скрин

28 сентября 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Исправительный центр ГУФСИН появится на Просторной, 1 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Екатеринбурга создали петицию против стройки исправительного центра на Просторной, 1 (рядом находятся школы, детский сад и дома). На текущий момент ее подписали 577 человек. «В непосредственной близости от школ №131, №6 и строящейся школы, детского сада, техникума, в центре жилого сектора ГУФСИН собирается разместить исправцентр для заключенных. Так как в таких центрах отбывают наказание осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести, ранее такие лица могли быть судимы по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности. Они смогут выходить за пределы учреждения, что крайне опасно для жителей, особенно для детей и подростков», — говорится в сообщении петиции. Также жители считают, что из-за появления центра обстановка в районе станет криминогенной. О стройке центра для заключенных жители Уктуса узнали недавно. Они испугались этого и потребовали отменить стройку. 27 сентября около 20 человек вышли протестовать против появления центра ГУФСИН. Раньше в здании на Простройной, 1 был санаторий. Долгое время помещение не использовались. В мэрии Екатеринбурга заявляли, что здание больше не пригодно для организации медицинских или социальных учреждений. Поэтому его и отдали ГУФСИН. В ведомстве неоднократно успокаивали жителей. В центре, по словам мэрии, будут находиться те, кто осужден за нетяжкие преступления. На данный момент петицию подписали 577 человек Скриншот: сайт change.org [https://www.change.org/] Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга создали петицию против стройки исправительного центра на Просторной, 1 (рядом находятся школы, детский сад и дома). На текущий момент ее подписали 577 человек. «В непосредственной близости от школ №131, №6 и строящейся школы, детского сада, техникума, в центре жилого сектора ГУФСИН собирается разместить исправцентр для заключенных. Так как в таких центрах отбывают наказание осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести, ранее такие лица могли быть судимы по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности. Они смогут выходить за пределы учреждения, что крайне опасно для жителей, особенно для детей и подростков», — говорится в сообщении петиции. Также жители считают, что из-за появления центра обстановка в районе станет криминогенной. О стройке центра для заключенных жители Уктуса узнали недавно. Они испугались этого и потребовали отменить стройку. 27 сентября около 20 человек вышли протестовать против появления центра ГУФСИН. Раньше в здании на Простройной, 1 был санаторий. Долгое время помещение не использовались. В мэрии Екатеринбурга заявляли, что здание больше не пригодно для организации медицинских или социальных учреждений. Поэтому его и отдали ГУФСИН. В ведомстве неоднократно успокаивали жителей. В центре, по словам мэрии, будут находиться те, кто осужден за нетяжкие преступления.