27 сентября 2023

Екатеринбуржцы создали петицию против появления исправцентра рядом со школой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительный центр при ИК. Курган, вышка, ИК1, исправительный центр, смотровая вышка
Исправительный центр ГУФСИН появится на Просторной, 1 (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга создали петицию против стройки исправительного центра на Просторной, 1 (рядом находятся школы, детский сад и дома). На текущий момент ее подписали 577 человек.

«В непосредственной близости от школ №131, №6 и строящейся школы, детского сада, техникума, в центре жилого сектора ГУФСИН собирается разместить исправцентр для заключенных. Так как в таких центрах отбывают наказание осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести, ранее такие лица могли быть судимы по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности. Они смогут выходить за пределы учреждения, что крайне опасно для жителей, особенно для детей и подростков», — говорится в сообщении петиции. Также жители считают, что из-за появления центра обстановка в районе станет криминогенной.

О стройке центра для заключенных жители Уктуса узнали недавно. Они испугались этого и потребовали отменить стройку. 27 сентября около 20 человек вышли протестовать против появления центра ГУФСИН.

Раньше в здании на Простройной, 1 был санаторий. Долгое время помещение не использовались. В мэрии Екатеринбурга заявляли, что здание больше не пригодно для организации медицинских или социальных учреждений. Поэтому его и отдали ГУФСИН. В ведомстве неоднократно успокаивали жителей. В центре, по словам мэрии, будут находиться те, кто осужден за нетяжкие преступления.

На данный момент петицию подписали 577 человек
На данный момент петицию подписали 577 человек
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Жители Екатеринбурга создали петицию против стройки исправительного центра на Просторной, 1 (рядом находятся школы, детский сад и дома). На текущий момент ее подписали 577 человек. «В непосредственной близости от школ №131, №6 и строящейся школы, детского сада, техникума, в центре жилого сектора ГУФСИН собирается разместить исправцентр для заключенных. Так как в таких центрах отбывают наказание осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести, ранее такие лица могли быть судимы по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности. Они смогут выходить за пределы учреждения, что крайне опасно для жителей, особенно для детей и подростков», — говорится в сообщении петиции. Также жители считают, что из-за появления центра обстановка в районе станет криминогенной. О стройке центра для заключенных жители Уктуса узнали недавно. Они испугались этого и потребовали отменить стройку. 27 сентября около 20 человек вышли протестовать против появления центра ГУФСИН. Раньше в здании на Простройной, 1 был санаторий. Долгое время помещение не использовались. В мэрии Екатеринбурга заявляли, что здание больше не пригодно для организации медицинских или социальных учреждений. Поэтому его и отдали ГУФСИН. В ведомстве неоднократно успокаивали жителей. В центре, по словам мэрии, будут находиться те, кто осужден за нетяжкие преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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