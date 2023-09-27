В ГУФСИН успокоили екатеринбуржцев, бунтующих против стройки исправцентра

28 сентября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

В ведомстве уверяют, что осужденные всегда будут находиться под контролем Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ГУФСИН по Свердловской области призвали не волноваться екатеринбуржцев, бунтующих против стройки исправительного центра (УФИЦ) на Просторной, 1. Осужденные, которых разместят там, будут находиться под пристальным вниманием силовиков. «В УФИЦ на Уктусе будут находиться наши сограждане, жители Российской Федерации. Они осуждены за нетяжкие преступления. В центр они будут возвращаться со своих работ. Призываем жителей Уктуса не бояться, осужденные всегда будут находиться под нашим наблюдением. При этом все они — нормальные и социальные люди», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Всего в новый центр на Уктусе разместят около 196 человек. Подобные центры уже есть в Нижнем Тагиле, Камышлове, Верхней Туре и Решетах. 31 июля открылся еще один — в Верхнем Дуброво. В ведомстве сообщили, что за это время никто не жаловался на осужденных, живущих в этих центрах. Стройкой нового исправцентра на Уктусе недовольны жители, живущие рядом. Они опасаются, что осужденные могут негативно повлиять на обстановку в районе. Рядом со зданием находятся школы, детский сад и жилые дома. 27 сентября екатеринбуржцы вышли протестовать против стройки центра. Позднее они создали петицию. Раньше в здании на Просторной, 1 был санаторий. С 2019 года здание пустует. Мэрия Екатеринбурга решила отдать его ГУФСИН из-за большой огороженной территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ГУФСИН по Свердловской области призвали не волноваться екатеринбуржцев, бунтующих против стройки исправительного центра (УФИЦ) на Просторной, 1. Осужденные, которых разместят там, будут находиться под пристальным вниманием силовиков. «В УФИЦ на Уктусе будут находиться наши сограждане, жители Российской Федерации. Они осуждены за нетяжкие преступления. В центр они будут возвращаться со своих работ. Призываем жителей Уктуса не бояться, осужденные всегда будут находиться под нашим наблюдением. При этом все они — нормальные и социальные люди», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Всего в новый центр на Уктусе разместят около 196 человек. Подобные центры уже есть в Нижнем Тагиле, Камышлове, Верхней Туре и Решетах. 31 июля открылся еще один — в Верхнем Дуброво. В ведомстве сообщили, что за это время никто не жаловался на осужденных, живущих в этих центрах. Стройкой нового исправцентра на Уктусе недовольны жители, живущие рядом. Они опасаются, что осужденные могут негативно повлиять на обстановку в районе. Рядом со зданием находятся школы, детский сад и жилые дома. 27 сентября екатеринбуржцы вышли протестовать против стройки центра. Позднее они создали петицию. Раньше в здании на Просторной, 1 был санаторий. С 2019 года здание пустует. Мэрия Екатеринбурга решила отдать его ГУФСИН из-за большой огороженной территории.