Суд арестовал третьего из челябинцев, похитивших мигранта для глумления над ним

28 сентября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Илью Каткова отправили в СИЗО на два месяца Фото: Павел Сидоров © URA.RU Центральный районный суд Челябинска 28 сентября арестовал 19-летнего студента Илью Каткова по обвинению в похищении мигранта и издевательствах над ним. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. Двум его соучастникам меру пресечения избрали накануне, решение по четвертому будет принято сегодня. «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить. Избрать Каткову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 ноября», — зачитал решение судья. По информации URA.RU, Катков сидел за рулем автомобиля, в багажнике которого похитители вывезли в лесополосу под Копейском 20-летнего уроженца Таджикистана. В дальнейших издевательствах над ним он не участвовал. Инициатором же преступления стал арестованный накануне Карпов, приревновавший к мигранту девушку. Похищенного, угрожая ему пистолетом, заставили раздеться догола, привязали к дереву, накинули на шею веревку и заставили лаять. Все происходящее мучители снимали на видео, которое попало в соцсети. Поскольку машина злоумышленников была под курганскими номерами, поисками занимались полицейские из соседней области. Затем к делу подключились челябинские полицейские и следователи СКР. Они быстро установили подозреваемых, которым предъявили обвинения по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека», части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральный районный суд Челябинска 28 сентября арестовал 19-летнего студента Илью Каткова по обвинению в похищении мигранта и издевательствах над ним. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. Двум его соучастникам меру пресечения избрали накануне, решение по четвертому будет принято сегодня. «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить. Избрать Каткову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 ноября», — зачитал решение судья. По информации URA.RU, Катков сидел за рулем автомобиля, в багажнике которого похитители вывезли в лесополосу под Копейском 20-летнего уроженца Таджикистана. В дальнейших издевательствах над ним он не участвовал. Инициатором же преступления стал арестованный накануне Карпов, приревновавший к мигранту девушку. Похищенного, угрожая ему пистолетом, заставили раздеться догола, привязали к дереву, накинули на шею веревку и заставили лаять. Все происходящее мучители снимали на видео, которое попало в соцсети. Поскольку машина злоумышленников была под курганскими номерами, поисками занимались полицейские из соседней области. Затем к делу подключились челябинские полицейские и следователи СКР. Они быстро установили подозреваемых, которым предъявили обвинения по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека», части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».