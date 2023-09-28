Как изменится жизнь екатеринбуржцев после появления исправцентра на Уктусе

ГУФСИН: Уктус не станет криминальным районом с появлением нового исправцентра
© Служба новостей «URA.RU»
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Цветущие деревья. Весна. Екатеринбург, парк, горожане, яблони
Екатеринбуржцы боятся, что с появлением центра дети будут в опасности Фото:

После появления исправительного центра (УФИЦ) на Уктусе жизнь екатеринбуржцев, живущих рядом, никак не изменится. Район с появлением центра не станет более криминальным, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«Жизнь жителей Уктуса после появления нового УФИЦ никак не изменится. Район не станет резко криминальным. Осужденные будут работать и приходить в центр, в основном, по вечерам. Те, кто нарушит порядок, будут переведены в исправительные колонии. Осужденные, находящиеся в УФИЦ, всегда это понимают, поэтому они стремятся соблюдать общественный порядок», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что осужденные, скорее всего, будут рассредоточены на рабочих местах по всем районам Екатеринбурга.

Екатеринбуржцы недовольны тем, что центр будет построен рядом со школами, детским садом и домами. Жители опасаются за детей. 27 сентября около 20 человек вышли протестовать против стройки УФИЦ. Затем они создали петицию, которую, по последним данным, подписали более 800 человек.

Исправцентр будет находиться на Просторной, 1. До 2019 года в здании был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ведомству из-за большой огороженной территории. В ГУФСИН успокаивают жителей, отмечая, что за осужденными будет строгий контроль.

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После появления исправительного центра (УФИЦ) на Уктусе жизнь екатеринбуржцев, живущих рядом, никак не изменится. Район с появлением центра не станет более криминальным, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Жизнь жителей Уктуса после появления нового УФИЦ никак не изменится. Район не станет резко криминальным. Осужденные будут работать и приходить в центр, в основном, по вечерам. Те, кто нарушит порядок, будут переведены в исправительные колонии. Осужденные, находящиеся в УФИЦ, всегда это понимают, поэтому они стремятся соблюдать общественный порядок», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что осужденные, скорее всего, будут рассредоточены на рабочих местах по всем районам Екатеринбурга. Екатеринбуржцы недовольны тем, что центр будет построен рядом со школами, детским садом и домами. Жители опасаются за детей. 27 сентября около 20 человек вышли протестовать против стройки УФИЦ. Затем они создали петицию, которую, по последним данным, подписали более 800 человек. Исправцентр будет находиться на Просторной, 1. До 2019 года в здании был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ведомству из-за большой огороженной территории. В ГУФСИН успокаивают жителей, отмечая, что за осужденными будет строгий контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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