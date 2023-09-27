«Тюменскую авиабазу» ждет наказание за несчастный случай с сотрудниками

28 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Один из мужчин получил множественные переломы Фото: Анна Майорова © URA.RU Два сотрудника «Тюменской авиабазы» серьезно пострадали, попав в ДТП в рабочее время, за что работодателя готовятся привлечь к ответственности. Об этом URA.RU рассказали в Государственной инспекции труда по Тюменской области. «Произошел несчастный случай с работниками „Тюменской авиабазы“. Бригада поехала в сторону села Уват, в питомник, за посадочным материалом. На обратном пути авто попало в ДТП и слетело в кювет. Два лесника получили травмы, решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности», — рассказали в инспекции. Один из сотрудников получил открытую рану головы. У второго ушиб мозга и множественные переломы. Авария произошла 31 августа. По итогам расследования было установлено, что несчастный случай произошел из-за несоблюдения ПДД, его квалифицировали как связанный с производством. Кроме того, найдены и другие нарушения. Так, работодатель в неполном объеме выдавал сотрудникам средства индивидуальной защиты, а также нарушил порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда.

Два сотрудника «Тюменской авиабазы» серьезно пострадали, попав в ДТП в рабочее время, за что работодателя готовятся привлечь к ответственности. Об этом URA.RU рассказали в Государственной инспекции труда по Тюменской области. «Произошел несчастный случай с работниками „Тюменской авиабазы“. Бригада поехала в сторону села Уват, в питомник, за посадочным материалом. На обратном пути авто попало в ДТП и слетело в кювет. Два лесника получили травмы, решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности», — рассказали в инспекции. Один из сотрудников получил открытую рану головы. У второго ушиб мозга и множественные переломы. Авария произошла 31 августа. По итогам расследования было установлено, что несчастный случай произошел из-за несоблюдения ПДД, его квалифицировали как связанный с производством. Кроме того, найдены и другие нарушения. Так, работодатель в неполном объеме выдавал сотрудникам средства индивидуальной защиты, а также нарушил порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда.