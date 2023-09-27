27 сентября 2023

«Тюменскую авиабазу» ждет наказание за несчастный случай с сотрудниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из мужчин получил множественные переломы Фото:

Два сотрудника «Тюменской авиабазы» серьезно пострадали, попав в ДТП в рабочее время, за что работодателя готовятся привлечь к ответственности. Об этом URA.RU рассказали в Государственной инспекции труда по Тюменской области.

«Произошел несчастный случай с работниками „Тюменской авиабазы“. Бригада поехала в сторону села Уват, в питомник, за посадочным материалом. На обратном пути авто попало в ДТП и слетело в кювет. Два лесника получили травмы, решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности», — рассказали в инспекции.

Один из сотрудников получил открытую рану головы. У второго ушиб мозга и множественные переломы. Авария произошла 31 августа.

По итогам расследования было установлено, что несчастный случай произошел из-за несоблюдения ПДД, его квалифицировали как связанный с производством. Кроме того, найдены и другие нарушения. Так, работодатель в неполном объеме выдавал сотрудникам средства индивидуальной защиты, а также нарушил порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда.

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Два сотрудника «Тюменской авиабазы» серьезно пострадали, попав в ДТП в рабочее время, за что работодателя готовятся привлечь к ответственности. Об этом URA.RU рассказали в Государственной инспекции труда по Тюменской области. «Произошел несчастный случай с работниками „Тюменской авиабазы“. Бригада поехала в сторону села Уват, в питомник, за посадочным материалом. На обратном пути авто попало в ДТП и слетело в кювет. Два лесника получили травмы, решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности», — рассказали в инспекции. Один из сотрудников получил открытую рану головы. У второго ушиб мозга и множественные переломы. Авария произошла 31 августа. По итогам расследования было установлено, что несчастный случай произошел из-за несоблюдения ПДД, его квалифицировали как связанный с производством. Кроме того, найдены и другие нарушения. Так, работодатель в неполном объеме выдавал сотрудникам средства индивидуальной защиты, а также нарушил порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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