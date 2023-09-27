Курганец забил до смерти битой посетителя ночного бара

28 сентября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Мужчина нанес удары деревянной битой неприятелю в ночном заведении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 31-летний житель Курганского города Макушино забил битой человека в ночном баре из-за личной неприязни. Он был задержан сотрудниками СКР по Курганской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СУ СК Курганской области. «Вечером 23 сентября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в баре по улице Железнодорожная в Макушино, на почве личных неприязненных отношений нанес одному из посетителей ночного заведения удары принесенной с собой деревянной битой по голове и туловищу», — указано на сайте ведомства. Также уточняется, что потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии, но несмотря на оказанную медпомощь он скончался в медучреждении. Обвиняемому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Также, по данным следствия, мужчина и раньше был неоднократно судим, в том числе за убийство.

31-летний житель Курганского города Макушино забил битой человека в ночном баре из-за личной неприязни. Он был задержан сотрудниками СКР по Курганской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СУ СК Курганской области. «Вечером 23 сентября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в баре по улице Железнодорожная в Макушино, на почве личных неприязненных отношений нанес одному из посетителей ночного заведения удары принесенной с собой деревянной битой по голове и туловищу», — указано на сайте ведомства. Также уточняется, что потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии, но несмотря на оказанную медпомощь он скончался в медучреждении. Обвиняемому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Также, по данным следствия, мужчина и раньше был неоднократно судим, в том числе за убийство.