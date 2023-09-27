27 сентября 2023

Курганец забил до смерти битой посетителя ночного бара

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина нанес удары деревянной битой неприятелю в ночном заведении Фото:

31-летний житель Курганского города Макушино забил битой человека в ночном баре из-за личной неприязни. Он был задержан сотрудниками СКР по Курганской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СУ СК Курганской области.

«Вечером 23 сентября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в баре по улице Железнодорожная в Макушино, на почве личных неприязненных отношений нанес одному из посетителей ночного заведения удары принесенной с собой деревянной битой по голове и туловищу», — указано на сайте ведомства. Также уточняется, что потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии, но несмотря на оказанную медпомощь он скончался в медучреждении.

Обвиняемому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Также, по данным следствия, мужчина и раньше был неоднократно судим, в том числе за убийство.

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31-летний житель Курганского города Макушино забил битой человека в ночном баре из-за личной неприязни. Он был задержан сотрудниками СКР по Курганской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СУ СК Курганской области. «Вечером 23 сентября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в баре по улице Железнодорожная в Макушино, на почве личных неприязненных отношений нанес одному из посетителей ночного заведения удары принесенной с собой деревянной битой по голове и туловищу», — указано на сайте ведомства. Также уточняется, что потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии, но несмотря на оказанную медпомощь он скончался в медучреждении. Обвиняемому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Также, по данным следствия, мужчина и раньше был неоднократно судим, в том числе за убийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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