28 сентября 2023

Журналист Крэйден: Трюдо пропал после скандала с эсэсовцем в парламенте Канады

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джастина Трюдо на Украину. Киев. stock, stock, трюдо джастин
Вместо Трюдо встречи с оппозицией проводит лидер правительства Канады в палате общин Карина Гудл Фото:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не посещает встречи с оппозицией после скандала с нацистом, выступавшем в канадском парламенте. Об этом рассказал журналист Дэвид Крэйден.

«В течение двух последних дней Трюдо намеренно избегает ежегодной встречи Question Period, когда премьер-министр должен занимать центральную роль и представлять правительство, отвечая на вопросы оппозиции. Его не было в понедельник и во вторник», — сообщил журналист в интервью на YouTube.

Вместо себя Трюдо назначил на эти встречи лидера правительства Канады в палате общин Карину Гудл, которая в настоящее время находится в положении. Крэйден считает, что таким образом премьер-министр Трюдо пытается избежать нападок и критики со стороны оппозиции. «Это так в духе Трюдо — спрятаться за кого-то другого», — заключил журналист.

Ранее Трюдо принес извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии «Галичина» войск СС, передает RT. Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца. В свою очередь в Кремле возмутились таким поступком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое отношение к памяти событий Второй мировой войны чревато проявлению фашизма повсеместно. После обращения российского посольства в университет Альберты фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки закрыли.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не посещает встречи с оппозицией после скандала с нацистом, выступавшем в канадском парламенте. Об этом рассказал журналист Дэвид Крэйден. «В течение двух последних дней Трюдо намеренно избегает ежегодной встречи Question Period, когда премьер-министр должен занимать центральную роль и представлять правительство, отвечая на вопросы оппозиции. Его не было в понедельник и во вторник», — сообщил журналист в интервью на YouTube. Вместо себя Трюдо назначил на эти встречи лидера правительства Канады в палате общин Карину Гудл, которая в настоящее время находится в положении. Крэйден считает, что таким образом премьер-министр Трюдо пытается избежать нападок и критики со стороны оппозиции. «Это так в духе Трюдо — спрятаться за кого-то другого», — заключил журналист. Ранее Трюдо принес извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии «Галичина» войск СС, передает RT. Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца. В свою очередь в Кремле возмутились таким поступком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое отношение к памяти событий Второй мировой войны чревато проявлению фашизма повсеместно. После обращения российского посольства в университет Альберты фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки закрыли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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