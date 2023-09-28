Журналист Крэйден: Трюдо пропал после скандала с эсэсовцем в парламенте Канады

29 сентября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Вместо Трюдо встречи с оппозицией проводит лидер правительства Канады в палате общин Карина Гудл Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не посещает встречи с оппозицией после скандала с нацистом, выступавшем в канадском парламенте. Об этом рассказал журналист Дэвид Крэйден. «В течение двух последних дней Трюдо намеренно избегает ежегодной встречи Question Period, когда премьер-министр должен занимать центральную роль и представлять правительство, отвечая на вопросы оппозиции. Его не было в понедельник и во вторник», — сообщил журналист в интервью на YouTube . Вместо себя Трюдо назначил на эти встречи лидера правительства Канады в палате общин Карину Гудл, которая в настоящее время находится в положении. Крэйден считает, что таким образом премьер-министр Трюдо пытается избежать нападок и критики со стороны оппозиции. «Это так в духе Трюдо — спрятаться за кого-то другого», — заключил журналист. Ранее Трюдо принес извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии «Галичина» войск СС, передает RT. Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца. В свою очередь в Кремле возмутились таким поступком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое отношение к памяти событий Второй мировой войны чревато проявлению фашизма повсеместно. После обращения российского посольства в университет Альберты фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки закрыли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не посещает встречи с оппозицией после скандала с нацистом, выступавшем в канадском парламенте. Об этом рассказал журналист Дэвид Крэйден. «В течение двух последних дней Трюдо намеренно избегает ежегодной встречи Question Period, когда премьер-министр должен занимать центральную роль и представлять правительство, отвечая на вопросы оппозиции. Его не было в понедельник и во вторник», — сообщил журналист в интервью на YouTube. Вместо себя Трюдо назначил на эти встречи лидера правительства Канады в палате общин Карину Гудл, которая в настоящее время находится в положении. Крэйден считает, что таким образом премьер-министр Трюдо пытается избежать нападок и критики со стороны оппозиции. «Это так в духе Трюдо — спрятаться за кого-то другого», — заключил журналист. Ранее Трюдо принес извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии «Галичина» войск СС, передает RT. Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца. В свою очередь в Кремле возмутились таким поступком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое отношение к памяти событий Второй мировой войны чревато проявлению фашизма повсеместно. После обращения российского посольства в университет Альберты фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки закрыли.