Посол Степанов: фонд эсэсовца Хунки в Канаде закрыли после запроса РФ

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Стадион "Лужники" перед матчем полуфинала Чемпионата Мира FIFA 2018 Англия-Хорватия. Москва, канадский флаг, флаг канады, канадские болельщики
Фонд имени украинского эсэсовца действовал в одном из университетов Фото:

После скандала с чествованием украинского нациста дивизии СС Ярослава Хунки в Канаде решили закрыть образовательный фонд его имени, который действовал в одном из университетов страны. Об этом сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки закрыли после обращения российского посольства в университет Альберты. Нам удалось выяснить, что и после скандала фонд продолжал функционировать», — заявил Степанов в беседе с РИА Новости.

Посол РФ в Оттаве отметил, что считает работу в этом направлении важной и своевременной. Ранее дипломат отмечал, что Россия изучает историю с Хункой, при этом «возможно возбуждение уголовного дела» в отношении нацистского преступника.

Ранее стало известно, что 98-летнего эсэсовца пригласили в канадский парламент для пиара Зеленского. Позже многие страны ЕС осудили присутствие нациста на мероприятии. Как пишет телеканал 360, Канада многие годы пригревала нацистов, бежавших с Украины после Великой Отечественной войны.

Сам бывший военный дивизии СС «Галиция» Ярослав Хунка, который ранее встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что столкнулся со всеобщей ненавистью и теперь вынужден уехать в Южную Америку.

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После скандала с чествованием украинского нациста дивизии СС Ярослава Хунки в Канаде решили закрыть образовательный фонд его имени, который действовал в одном из университетов страны. Об этом сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. «Фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки закрыли после обращения российского посольства в университет Альберты. Нам удалось выяснить, что и после скандала фонд продолжал функционировать», — заявил Степанов в беседе с РИА Новости. Посол РФ в Оттаве отметил, что считает работу в этом направлении важной и своевременной. Ранее дипломат отмечал, что Россия изучает историю с Хункой, при этом «возможно возбуждение уголовного дела» в отношении нацистского преступника. Ранее стало известно, что 98-летнего эсэсовца пригласили в канадский парламент для пиара Зеленского. Позже многие страны ЕС осудили присутствие нациста на мероприятии. Как пишет телеканал 360, Канада многие годы пригревала нацистов, бежавших с Украины после Великой Отечественной войны. Сам бывший военный дивизии СС «Галиция» Ярослав Хунка, который ранее встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что столкнулся со всеобщей ненавистью и теперь вынужден уехать в Южную Америку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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