Посол Степанов: фонд эсэсовца Хунки в Канаде закрыли после запроса РФ

28 сентября 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Фонд имени украинского эсэсовца действовал в одном из университетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU После скандала с чествованием украинского нациста дивизии СС Ярослава Хунки в Канаде решили закрыть образовательный фонд его имени, который действовал в одном из университетов страны. Об этом сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. «Фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки закрыли после обращения российского посольства в университет Альберты. Нам удалось выяснить, что и после скандала фонд продолжал функционировать», — заявил Степанов в беседе с РИА Новости. Посол РФ в Оттаве отметил, что считает работу в этом направлении важной и своевременной. Ранее дипломат отмечал, что Россия изучает историю с Хункой, при этом «возможно возбуждение уголовного дела» в отношении нацистского преступника. Ранее стало известно, что 98-летнего эсэсовца пригласили в канадский парламент для пиара Зеленского. Позже многие страны ЕС осудили присутствие нациста на мероприятии. Как пишет телеканал 360, Канада многие годы пригревала нацистов, бежавших с Украины после Великой Отечественной войны. Сам бывший военный дивизии СС «Галиция» Ярослав Хунка, который ранее встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что столкнулся со всеобщей ненавистью и теперь вынужден уехать в Южную Америку.

После скандала с чествованием украинского нациста дивизии СС Ярослава Хунки в Канаде решили закрыть образовательный фонд его имени, который действовал в одном из университетов страны. Об этом сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. «Фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки закрыли после обращения российского посольства в университет Альберты. Нам удалось выяснить, что и после скандала фонд продолжал функционировать», — заявил Степанов в беседе с РИА Новости. Посол РФ в Оттаве отметил, что считает работу в этом направлении важной и своевременной. Ранее дипломат отмечал, что Россия изучает историю с Хункой, при этом «возможно возбуждение уголовного дела» в отношении нацистского преступника. Ранее стало известно, что 98-летнего эсэсовца пригласили в канадский парламент для пиара Зеленского. Позже многие страны ЕС осудили присутствие нациста на мероприятии. Как пишет телеканал 360, Канада многие годы пригревала нацистов, бежавших с Украины после Великой Отечественной войны. Сам бывший военный дивизии СС «Галиция» Ярослав Хунка, который ранее встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что столкнулся со всеобщей ненавистью и теперь вынужден уехать в Южную Америку.