Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека) выступил на празднике в честь дня рождения местного фармацевтического завода «Синтез». Предприятию в этом году исполнилось 65 лет со дня основания. Музыкант рассказал о своих впечатлениях о юбилее.
«Курганский комбинат „Синтез“ не стал размениваться по мелочам. Отметил свой юбилей красиво и с размахом. Родная сцена областной филармонии стала в этот вечер площадкой для корпоратива. Земляки, вы умеете праздновать», — написал артист в своем telegram-канале.
ПАО «Синтез» было основано в сентябре 1958 года. Первой продукцией курганского завода стал антибактериальный препарат, применяемый в ветеринарии. Сейчас фармкомпания ежегодно выпускает более 280 млн упаковок медицинских препаратов. С 2020 года «Синтез» является частью фармацевтической компании «Биннофарм Групп». На предприятии трудятся порядка двух тысяч человек.
Ранее на фармацевтическом заводе заявили о намерении открыть новое производство с оборудованием из Китая. Предположительно, подготовка займет от трех до шести месяцев.
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