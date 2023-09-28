Глава поселка из ЯНАО пошел добровольцем на СВО

29 сентября 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Глава поселка Ягельный Иван Барабашов пошел добровольцем на СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава поселка Ягельного Надымского района ЯНАО Иван Барабашов принял решение заключить контракт на прохождение военной службы с Минобороны РФ. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации района. «Действительно Иван Яковлевич Барабашов принял добровольное решение проходить военную службу по контракту», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Надымского района. Причину такого решения там не озвучили.



Ранее URA.RU рассказало, что депутат Ноябрьской гордумы Елена Земенкова поступила на военную службу в должности фельдшера. Также в защите регионов России принимают участие депутат гордумы Губкинского Сергей Горинов, а также зампредседателя общественной палаты Салехарда Алексей Дегтярев. Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля 2022 года. В защите новых регионов принимают участие как простые добровольцы, так и политические деятели со всей России, в том числе и с Ямала.

Глава поселка Ягельного Надымского района ЯНАО Иван Барабашов принял решение заключить контракт на прохождение военной службы с Минобороны РФ. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации района. «Действительно Иван Яковлевич Барабашов принял добровольное решение проходить военную службу по контракту», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Надымского района. Причину такого решения там не озвучили. Ранее URA.RU рассказало, что депутат Ноябрьской гордумы Елена Земенкова поступила на военную службу в должности фельдшера. Также в защите регионов России принимают участие депутат гордумы Губкинского Сергей Горинов, а также зампредседателя общественной палаты Салехарда Алексей Дегтярев. Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля 2022 года. В защите новых регионов принимают участие как простые добровольцы, так и политические деятели со всей России, в том числе и с Ямала.