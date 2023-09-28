28 сентября 2023

Глава поселка из ЯНАО пошел добровольцем на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправление гуманитарной помощи фонда Добровольцы Донбасса в ЛНР. Пермь, шеврон z, волонтеры сво, добровольцы сво
Глава поселка Ягельный Иван Барабашов пошел добровольцем на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава поселка Ягельного Надымского района ЯНАО Иван Барабашов принял решение заключить контракт на прохождение военной службы с Минобороны РФ. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации района.

«Действительно Иван Яковлевич Барабашов принял добровольное решение проходить военную службу по контракту», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Надымского района. Причину такого решения там не озвучили.

Ранее URA.RU рассказало, что депутат Ноябрьской гордумы Елена Земенкова поступила на военную службу в должности фельдшера. Также в защите регионов России принимают участие депутат гордумы Губкинского Сергей Горинов, а также зампредседателя общественной палаты Салехарда Алексей Дегтярев.

Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля 2022 года. В защите новых регионов принимают участие как простые добровольцы, так и политические деятели со всей России, в том числе и с Ямала.

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Глава поселка Ягельного Надымского района ЯНАО Иван Барабашов принял решение заключить контракт на прохождение военной службы с Минобороны РФ. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации района. «Действительно Иван Яковлевич Барабашов принял добровольное решение проходить военную службу по контракту», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Надымского района. Причину такого решения там не озвучили. Ранее URA.RU рассказало, что депутат Ноябрьской гордумы Елена Земенкова поступила на военную службу в должности фельдшера. Также в защите регионов России принимают участие депутат гордумы Губкинского Сергей Горинов, а также зампредседателя общественной палаты Салехарда Алексей Дегтярев. Специальная военная операция проводится Россией с 24 февраля 2022 года. В защите новых регионов принимают участие как простые добровольцы, так и политические деятели со всей России, в том числе и с Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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