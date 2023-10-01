Курганский штурмовик ЧВК «Вагнер» назвал самых опасных наемников на Украине

Боец ЧВК «Вагнер» из Кургана: на Украине опаснее всех грузинские наемники

02 октября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал о боях против грузинских наемников ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец ЧВК «Вагнер» назвал самых опасных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. По его мнению, это грузинские добровольцы. Об этом участник спецоперации рассказал корреспонденту URA.RU. «Опасней всех из наемников, которые воюют за Украину, это бойцы „Грузинского легиона“* (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в РФ). Когда я работал в Бахмуте в составе ЧВК „Вагнер“, они стояли на нашем пути. В отличие от украинских солдат и других наемников НАТО воюют до последнего, более духовитые», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что штурмовик ЧВК «Вагнер» из Кургана рассказал, почему наемникам не выгодно ехать в Африку. По его словам, на это есть две причины — низкая зарплата и сложный климат. Также курганский боец рассказал, что в ЧВК «Вагнер» штрафуют за потерю оружия и снаряжения. С его слов, за автомат из зарплаты вычитают до 250 тысяч, за жетон — до 100 тысяч рублей. * «Грузинский легион» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

Курганский боец ЧВК «Вагнер» назвал самых опасных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. По его мнению, это грузинские добровольцы. Об этом участник спецоперации рассказал корреспонденту URA.RU. «Опасней всех из наемников, которые воюют за Украину, это бойцы „Грузинского легиона“* (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в РФ). Когда я работал в Бахмуте в составе ЧВК „Вагнер“, они стояли на нашем пути. В отличие от украинских солдат и других наемников НАТО воюют до последнего, более духовитые», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что штурмовик ЧВК «Вагнер» из Кургана рассказал, почему наемникам не выгодно ехать в Африку. По его словам, на это есть две причины — низкая зарплата и сложный климат. Также курганский боец рассказал, что в ЧВК «Вагнер» штрафуют за потерю оружия и снаряжения. С его слов, за автомат из зарплаты вычитают до 250 тысяч, за жетон — до 100 тысяч рублей. * «Грузинский легион» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России