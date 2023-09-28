В отдаленном селе ЯНАО предприниматели незаконно торгуют алкоголем

В Тазовском районе власти борются с незаконной торговлей алкоголем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Гыда Тазовского района ЯНАО выявлены предприниматели, осуществляющие незаконную торговлю алкоголем. Проблема пока не решена, хоть данные лица известны, сообщил глава районной администрации Виктор Югай.

«Да, проблемы незаконной торговли алкоголем в селе Гыда есть, предприниматели уже выявлены. По данным фактам через суд мы будем расторгать договоры на нестационарные торговые объекты, которые были ранее заключены с недобросовестными предпринимателями. Мы должны совместно работать в этом направлении, организовать общественный контроль», — сообщил мэр Тазовского района Виктор Югай в эфире который транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вопрос находится на личном контроле мэра. Силовики также будут проводить работу с предпринимателями по своей линии.