28 сентября 2023

В отдаленном селе ЯНАО предприниматели незаконно торгуют алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, пиво, бутылки, алкоголь
В Тазовском районе власти борются с незаконной торговлей алкоголем Фото:

В селе Гыда Тазовского района ЯНАО выявлены предприниматели, осуществляющие незаконную торговлю алкоголем. Проблема пока не решена, хоть данные лица известны, сообщил глава районной администрации Виктор Югай.

«Да, проблемы незаконной торговли алкоголем в селе Гыда есть, предприниматели уже выявлены. По данным фактам через суд мы будем расторгать договоры на нестационарные торговые объекты, которые были ранее заключены с недобросовестными предпринимателями. Мы должны совместно работать в этом направлении, организовать общественный контроль», — сообщил мэр Тазовского района Виктор Югай в эфире который транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вопрос находится на личном контроле мэра. Силовики также будут проводить работу с предпринимателями по своей линии.

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В селе Гыда Тазовского района ЯНАО выявлены предприниматели, осуществляющие незаконную торговлю алкоголем. Проблема пока не решена, хоть данные лица известны, сообщил глава районной администрации Виктор Югай. «Да, проблемы незаконной торговли алкоголем в селе Гыда есть, предприниматели уже выявлены. По данным фактам через суд мы будем расторгать договоры на нестационарные торговые объекты, которые были ранее заключены с недобросовестными предпринимателями. Мы должны совместно работать в этом направлении, организовать общественный контроль», — сообщил мэр Тазовского района Виктор Югай в эфире который транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Вопрос находится на личном контроле мэра. Силовики также будут проводить работу с предпринимателями по своей линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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