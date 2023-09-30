Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем присоединения новых регионов к РФ

30 сентября 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Присоединение новых регионов к РФ стало большим шагом к восстановлению исторического единства страны, заявил Якушев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 30 сентября поздравил уральцев с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Он отметил, что воссоединение стало большим шагом к восстановлению исторического единства страны. «Их возвращение в состав России — воля жителей этих регионов, выраженная на всенародных референдумах в 2022 году. Они стали огромным шагом к восстановлению исторического единства страны. Присоединение к России современного Донбасса и Приднепровья преобразило облик этой земли», — заявил Владимир Якушев. По словам полпреда УрФО, земли новых регионов России стали одними из главных плодородных мест РФ, также там появилась первая современная угольно-металлургическая база России. «С днем воссоединения исторической России, дорогие друзья! Счастья вам, успехов, здоровья и процветания!» — добавил Владимир Якушев. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдумов. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ о вхождении этих регионов в состав РФ.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 30 сентября поздравил уральцев с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Он отметил, что воссоединение стало большим шагом к восстановлению исторического единства страны. «Их возвращение в состав России — воля жителей этих регионов, выраженная на всенародных референдумах в 2022 году. Они стали огромным шагом к восстановлению исторического единства страны. Присоединение к России современного Донбасса и Приднепровья преобразило облик этой земли», — заявил Владимир Якушев. По словам полпреда УрФО, земли новых регионов России стали одними из главных плодородных мест РФ, также там появилась первая современная угольно-металлургическая база России. «С днем воссоединения исторической России, дорогие друзья! Счастья вам, успехов, здоровья и процветания!» — добавил Владимир Якушев. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдумов. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ о вхождении этих регионов в состав РФ.