Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем присоединения новых регионов к РФ

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Пресс-конференция по открытию Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, якушев владимир
Присоединение новых регионов к РФ стало большим шагом к восстановлению исторического единства страны, заявил Якушев Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 30 сентября поздравил уральцев с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Он отметил, что воссоединение стало большим шагом к восстановлению исторического единства страны.

«Их возвращение в состав России — воля жителей этих регионов, выраженная на всенародных референдумах в 2022 году. Они стали огромным шагом к восстановлению исторического единства страны. Присоединение к России современного Донбасса и Приднепровья преобразило облик этой земли», — заявил Владимир Якушев.

По словам полпреда УрФО, земли новых регионов России стали одними из главных плодородных мест РФ, также там появилась первая современная угольно-металлургическая база России. «С днем воссоединения исторической России, дорогие друзья! Счастья вам, успехов, здоровья и процветания!» — добавил Владимир Якушев.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдумов. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ о вхождении этих регионов в состав РФ.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 30 сентября поздравил уральцев с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Он отметил, что воссоединение стало большим шагом к восстановлению исторического единства страны. «Их возвращение в состав России — воля жителей этих регионов, выраженная на всенародных референдумах в 2022 году. Они стали огромным шагом к восстановлению исторического единства страны. Присоединение к России современного Донбасса и Приднепровья преобразило облик этой земли», — заявил Владимир Якушев. По словам полпреда УрФО, земли новых регионов России стали одними из главных плодородных мест РФ, также там появилась первая современная угольно-металлургическая база России. «С днем воссоединения исторической России, дорогие друзья! Счастья вам, успехов, здоровья и процветания!» — добавил Владимир Якушев. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдумов. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ о вхождении этих регионов в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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