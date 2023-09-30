Губернатор Моор поздравил земляков с Днем воссоединения России и новых регионов

30 сентября 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Моор пообещал продолжить поддержку новых регионов России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Он отметил, что тюменцы всегда будут поддерживать новые регионы страны. «Дорогие земляки! Сегодня ровно год, как Россия воссоединилась с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Тюменцы помогали и будут помогать новым российским регионам», — заявил Моор в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в единстве народов и есть настоящая сила России. Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем воссоединения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Это событие стало большим шагом к восстановлению исторического единства страны.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Он отметил, что тюменцы всегда будут поддерживать новые регионы страны. «Дорогие земляки! Сегодня ровно год, как Россия воссоединилась с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Тюменцы помогали и будут помогать новым российским регионам», — заявил Моор в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в единстве народов и есть настоящая сила России. Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем воссоединения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Это событие стало большим шагом к восстановлению исторического единства страны.