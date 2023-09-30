В Армении пригрозили захватить Крым, Сочи и Армавир

Экс-советник Генштаба Армении призвал забрать у России Сочи, Крым и Армавир

30 сентября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

В Крыму живут 70% армян, заявил Владимир Погосян Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Бывший помощник советника президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян заявил, что Армения должна забрать Крым, Сочи и Армавир. Это заявление было сделано на фоне капитуляции Нагорного Карабаха. «И если нет никаких границ, то мы можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще на 70% армянский», — заявил Владимир Погосян в эфире youtube-канала Noyan Tapan TV . Новость по теме Нагорный Карабах капитулировал перед Азербайджаном: итоги Ранее Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Спустя день боев республика объявила о капитуляции. 28 сентября глава Нагорного Карабаха подписал указ, по которому республика прекращает свое существование с 1 января 2024 года. После этого она войдет в состав Азербайджана. Война, которая шла между непризнанным армянским государством и Баку почти 30 лет, завершилась, а Армения потеряла контроль над территорией. Более тысячи азербайджанцев уже переехали в Нагорный Карабах, передает «Национальная служба новостей». По данным на 28 сентября, более половины жителей бывшей республики уехали в Армению, пишет VSE42.

Бывший помощник советника президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян заявил, что Армения должна забрать Крым, Сочи и Армавир. Это заявление было сделано на фоне капитуляции Нагорного Карабаха. «И если нет никаких границ, то мы можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще на 70% армянский», — заявил Владимир Погосян в эфире youtube-канала Noyan Tapan TV. Ранее Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Спустя день боев республика объявила о капитуляции. 28 сентября глава Нагорного Карабаха подписал указ, по которому республика прекращает свое существование с 1 января 2024 года. После этого она войдет в состав Азербайджана. Война, которая шла между непризнанным армянским государством и Баку почти 30 лет, завершилась, а Армения потеряла контроль над территорией. Более тысячи азербайджанцев уже переехали в Нагорный Карабах, передает «Национальная служба новостей». По данным на 28 сентября, более половины жителей бывшей республики уехали в Армению, пишет VSE42.