В Армении пригрозили захватить Крым, Сочи и Армавир

Бывший помощник советника президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян заявил, что Армения должна забрать Крым, Сочи и Армавир. Это заявление было сделано на фоне капитуляции Нагорного Карабаха.
«И если нет никаких границ, то мы можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще на 70% армянский», — заявил Владимир Погосян в эфире youtube-канала
Ранее Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Спустя день боев республика объявила о капитуляции. 28 сентября глава Нагорного Карабаха подписал указ, по которому республика прекращает свое существование с 1 января 2024 года. После этого она войдет в состав Азербайджана.
Война, которая шла между непризнанным армянским государством и Баку почти 30 лет, завершилась, а Армения потеряла контроль над территорией. Более тысячи азербайджанцев уже переехали в Нагорный Карабах, передает «Национальная служба новостей». По данным на 28 сентября, более половины жителей бывшей республики уехали в Армению, пишет VSE42.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.