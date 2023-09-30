В Армении пригрозили захватить Крым, Сочи и Армавир

Экс-советник Генштаба Армении призвал забрать у России Сочи, Крым и Армавир
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Виды Крыма. Крым, крым, отпуск, отдых, туризм, Гурзуф
В Крыму живут 70% армян, заявил Владимир Погосян Фото:

Бывший помощник советника президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян заявил, что Армения должна забрать Крым, Сочи и Армавир. Это заявление было сделано на фоне капитуляции Нагорного Карабаха.

«И если нет никаких границ, то мы можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще на 70% армянский», — заявил Владимир Погосян в эфире youtube-канала Noyan Tapan TV.

Новость по теме
Нагорный Карабах капитулировал перед Азербайджаном: итоги

Ранее Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Спустя день боев республика объявила о капитуляции. 28 сентября глава Нагорного Карабаха подписал указ, по которому республика прекращает свое существование с 1 января 2024 года. После этого она войдет в состав Азербайджана.

Война, которая шла между непризнанным армянским государством и Баку почти 30 лет, завершилась, а Армения потеряла контроль над территорией. Более тысячи азербайджанцев уже переехали в Нагорный Карабах, передает «Национальная служба новостей». По данным на 28 сентября, более половины жителей бывшей республики уехали в Армению, пишет VSE42.

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Бывший помощник советника президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян заявил, что Армения должна забрать Крым, Сочи и Армавир. Это заявление было сделано на фоне капитуляции Нагорного Карабаха. «И если нет никаких границ, то мы можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще на 70% армянский», — заявил Владимир Погосян в эфире youtube-канала Noyan Tapan TV. Ранее Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Спустя день боев республика объявила о капитуляции. 28 сентября глава Нагорного Карабаха подписал указ, по которому республика прекращает свое существование с 1 января 2024 года. После этого она войдет в состав Азербайджана. Война, которая шла между непризнанным армянским государством и Баку почти 30 лет, завершилась, а Армения потеряла контроль над территорией. Более тысячи азербайджанцев уже переехали в Нагорный Карабах, передает «Национальная служба новостей». По данным на 28 сентября, более половины жителей бывшей республики уехали в Армению, пишет VSE42.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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