В тюменском аэропорту задержан рейс авиакомпании «Ямал» до Самары

Время вылета перенесено на 3 часа 50 минут
В тюменском аэропорту Рощино 30 сентября на 3 часа 50 минут задержан рейс авиакомпании «Ямал» до Самары. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.
«Рейс авиакомпании „Ямал“ от 30 сентября по маршруту Тюмень — Самара задержан. Расчетное время вылета — 16.00, фактическое время вылета — 19.50», — сообщается на сайте аэровокзала. В пресс-службе аэропорта Рощино корреспонденту URA.RU пояснили, что задержка рейса связана с поздним прибытием воздушного судна.
Ранее в тюменском аэропорту Рощино задержали рейсы до Сочи авиакомпания «Ямал» и Utair. Задержка была связана с поздним прибытием самолетов.
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