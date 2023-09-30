В тюменском аэропорту задержан рейс авиакомпании «Ямал» до Самары

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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, взлетная полоса, авиакомпания ямал, сухой суперджет
Время вылета перенесено на 3 часа 50 минут Фото:

В тюменском аэропорту Рощино 30 сентября на 3 часа 50 минут задержан рейс авиакомпании «Ямал» до Самары. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

«Рейс авиакомпании „Ямал“ от 30 сентября по маршруту Тюмень — Самара задержан. Расчетное время вылета — 16.00, фактическое время вылета — 19.50», — сообщается на сайте аэровокзала. В пресс-службе аэропорта Рощино корреспонденту URA.RU пояснили, что задержка рейса связана с поздним прибытием воздушного судна.

Ранее в тюменском аэропорту Рощино задержали рейсы до Сочи авиакомпания «Ямал» и Utair. Задержка была связана с поздним прибытием самолетов.

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В тюменском аэропорту Рощино 30 сентября на 3 часа 50 минут задержан рейс авиакомпании «Ямал» до Самары. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс авиакомпании „Ямал“ от 30 сентября по маршруту Тюмень — Самара задержан. Расчетное время вылета — 16.00, фактическое время вылета — 19.50», — сообщается на сайте аэровокзала. В пресс-службе аэропорта Рощино корреспонденту URA.RU пояснили, что задержка рейса связана с поздним прибытием воздушного судна. Ранее в тюменском аэропорту Рощино задержали рейсы до Сочи авиакомпания «Ямал» и Utair. Задержка была связана с поздним прибытием самолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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