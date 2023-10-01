В Киеве предсказали крах режима Зеленского из-за отсутствия финансирования США

Экс-советник Кучмы Соскин: новый закон США ведет к краху киевского режима

01 октября 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Отсутствие пункта о помощи Украине в принятом США законе о финансировании говорит о крахе режима Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отсутствие пункта о помощи Украине в принятом США законе о финансировании правительства говорит о крахе киевского режима. С таким мнением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Это полный крах режима президента Украины Владимира Зеленского», — сказал он в видео, опубликованном на youtube-канале. Он добавил, что финансов на выплаты бойцам и пенсии не будет, как и западного оружия — это означает, что украинским военным будет нечем наступать. По мнению Соскина, денег, которые США уже предоставили Киеву, хватит только на несколько месяцев. Изменение решения американского правительства о выделении финансовой помощи он считает несостоятельным. Украине необходимо отменить военное положение и провести выборы, чтобы избежать бунта, заключил Соскин. Ранее президент США Джо Байден одобрил временный бюджет страны до 17 ноября, однако поддержка Украины в него не входит. Если бы он не подписал закон, то правительство США временно прекратило бы работу. Давний критик Кремля, финансист Билл Браудер заявил, что если бы в США случилась приостановка работы правительства, то это привело бы к катастрофе для Украины, а также сыграло на руку президенту РФ Владимиру Путину.

Отсутствие пункта о помощи Украине в принятом США законе о финансировании правительства говорит о крахе киевского режима. С таким мнением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Это полный крах режима президента Украины Владимира Зеленского», — сказал он в видео, опубликованном на youtube-канале. Он добавил, что финансов на выплаты бойцам и пенсии не будет, как и западного оружия — это означает, что украинским военным будет нечем наступать. По мнению Соскина, денег, которые США уже предоставили Киеву, хватит только на несколько месяцев. Изменение решения американского правительства о выделении финансовой помощи он считает несостоятельным. Украине необходимо отменить военное положение и провести выборы, чтобы избежать бунта, заключил Соскин. Ранее президент США Джо Байден одобрил временный бюджет страны до 17 ноября, однако поддержка Украины в него не входит. Если бы он не подписал закон, то правительство США временно прекратило бы работу. Давний критик Кремля, финансист Билл Браудер заявил, что если бы в США случилась приостановка работы правительства, то это привело бы к катастрофе для Украины, а также сыграло на руку президенту РФ Владимиру Путину.