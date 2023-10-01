Отсутствие пункта о помощи Украине в принятом США законе о финансировании правительства говорит о крахе киевского режима. С таким мнением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это полный крах режима президента Украины Владимира Зеленского», — сказал он в видео, опубликованном на youtube-канале. Он добавил, что финансов на выплаты бойцам и пенсии не будет, как и западного оружия — это означает, что украинским военным будет нечем наступать.
По мнению Соскина, денег, которые США уже предоставили Киеву, хватит только на несколько месяцев. Изменение решения американского правительства о выделении финансовой помощи он считает несостоятельным. Украине необходимо отменить военное положение и провести выборы, чтобы избежать бунта, заключил Соскин.
Ранее президент США Джо Байден одобрил временный бюджет страны до 17 ноября, однако поддержка Украины в него не входит. Если бы он не подписал закон, то правительство США временно прекратило бы работу. Давний критик Кремля, финансист Билл Браудер заявил, что если бы в США случилась приостановка работы правительства, то это привело бы к катастрофе для Украины, а также сыграло на руку президенту РФ Владимиру Путину.
Отсутствие пункта о помощи Украине в принятом США законе о финансировании правительства говорит о крахе киевского режима. С таким мнением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Это полный крах режима президента Украины Владимира Зеленского», — сказал он в видео, опубликованном на youtube-канале. Он добавил, что финансов на выплаты бойцам и пенсии не будет, как и западного оружия — это означает, что украинским военным будет нечем наступать. По мнению Соскина, денег, которые США уже предоставили Киеву, хватит только на несколько месяцев. Изменение решения американского правительства о выделении финансовой помощи он считает несостоятельным. Украине необходимо отменить военное положение и провести выборы, чтобы избежать бунта, заключил Соскин. Ранее президент США Джо Байден одобрил временный бюджет страны до 17 ноября, однако поддержка Украины в него не входит. Если бы он не подписал закон, то правительство США временно прекратило бы работу. Давний критик Кремля, финансист Билл Браудер заявил, что если бы в США случилась приостановка работы правительства, то это привело бы к катастрофе для Украины, а также сыграло на руку президенту РФ Владимиру Путину.