Зеленский заявил о желании захватить несколько городов России

01 октября 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

ВСУ будут стараться взять под свой контроль несколько российских городов, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина намеревается захватить несколько городов в новых регионах РФ. ВСУ планируют взятие Свердловска (Должанск) в ЛНР, а также Голой Пристани и Скадовска в Херсонской области. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Мы обязательно планируем военные операции по взятию таких городов, как Свердловск, Голая Пристань и Скадовск», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что помимо вышеназванных ВСУ, настраиваются взять под контроль иные населенные пункты, за которые на данный момент ведутся активные бои, и вытеснить из них российские войска. Ранее также стало известно, что Владимир Зеленский мечтает о захвате Крыма, но эксперты считают, что украинская армия не сможет достичь этой цели. Попытки вернуть полуостров уже привели к серьезным последствиям, и такие конфликты могут только обостриться в будущем. 30 сентября исполнился год с присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что это доказало, что жители хотят быть с РФ.

Украина намеревается захватить несколько городов в новых регионах РФ. ВСУ планируют взятие Свердловска (Должанск) в ЛНР, а также Голой Пристани и Скадовска в Херсонской области. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Мы обязательно планируем военные операции по взятию таких городов, как Свердловск, Голая Пристань и Скадовск», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что помимо вышеназванных ВСУ, настраиваются взять под контроль иные населенные пункты, за которые на данный момент ведутся активные бои, и вытеснить из них российские войска. Ранее также стало известно, что Владимир Зеленский мечтает о захвате Крыма, но эксперты считают, что украинская армия не сможет достичь этой цели. Попытки вернуть полуостров уже привели к серьезным последствиям, и такие конфликты могут только обостриться в будущем. 30 сентября исполнился год с присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что это доказало, что жители хотят быть с РФ.