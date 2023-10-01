Зеленский заявил о желании захватить несколько городов России

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
ВСУ будут стараться взять под свой контроль несколько российских городов, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина намеревается захватить несколько городов в новых регионах РФ. ВСУ планируют взятие Свердловска (Должанск) в ЛНР, а также Голой Пристани и Скадовска в Херсонской области. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы обязательно планируем военные операции по взятию таких городов, как Свердловск, Голая Пристань и Скадовск», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что помимо вышеназванных ВСУ, настраиваются взять под контроль иные населенные пункты, за которые на данный момент ведутся активные бои, и вытеснить из них российские войска.

Ранее также стало известно, что Владимир Зеленский мечтает о захвате Крыма, но эксперты считают, что украинская армия не сможет достичь этой цели. Попытки вернуть полуостров уже привели к серьезным последствиям, и такие конфликты могут только обостриться в будущем. 30 сентября исполнился год с присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что это доказало, что жители хотят быть с РФ.

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Украина намеревается захватить несколько городов в новых регионах РФ. ВСУ планируют взятие Свердловска (Должанск) в ЛНР, а также Голой Пристани и Скадовска в Херсонской области. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Мы обязательно планируем военные операции по взятию таких городов, как Свердловск, Голая Пристань и Скадовск», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что помимо вышеназванных ВСУ, настраиваются взять под контроль иные населенные пункты, за которые на данный момент ведутся активные бои, и вытеснить из них российские войска. Ранее также стало известно, что Владимир Зеленский мечтает о захвате Крыма, но эксперты считают, что украинская армия не сможет достичь этой цели. Попытки вернуть полуостров уже привели к серьезным последствиям, и такие конфликты могут только обостриться в будущем. 30 сентября исполнился год с присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что это доказало, что жители хотят быть с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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