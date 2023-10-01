Байден объяснил, почему в новом бюджете США нет места для помощи Украине

Байден пообещал не прекращать поддержку Киева, несмотря на временный бюджет США

01 октября 2023 в 21:48 Размер текста - 17 +

Поддержка Украины не прекратится, заявил Джо Байден Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка Украины со стороны США не прекратится, несмотря на утвержденный временный бюджет, в котором нет пункта о помощи Киеву. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. Лидер Штатов объяснил, что в настоящий момент ждет от конгресса отдельного законопроекта о помощи Киеву. «Поддержка Украины не прекратится [несмотря на утвержденный временный бюджет]», — сказал Байден во время обсуждения законопроекта бюджета, трансляция велась в социальной сети X (бывший Twitter). Он добавил, что ждет от конгресса, включая спикера Кевина Маккарти, отдельного законопроекта о помощи Украине. Ранее Байден одобрил временный бюджет США до 17 ноября, в который не входит поддержка Украины. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что отсутствие пункта о помощи Украине в принятом США законе о финансировании правительства говорит о крахе киевского режима. По его словам, денег, которые штаты уже предоставили Киеву, хватит только на несколько месяцев.

Поддержка Украины со стороны США не прекратится, несмотря на утвержденный временный бюджет, в котором нет пункта о помощи Киеву. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. Лидер Штатов объяснил, что в настоящий момент ждет от конгресса отдельного законопроекта о помощи Киеву. «Поддержка Украины не прекратится [несмотря на утвержденный временный бюджет]», — сказал Байден во время обсуждения законопроекта бюджета, трансляция велась в социальной сети X (бывший Twitter). Он добавил, что ждет от конгресса, включая спикера Кевина Маккарти, отдельного законопроекта о помощи Украине. Ранее Байден одобрил временный бюджет США до 17 ноября, в который не входит поддержка Украины. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что отсутствие пункта о помощи Украине в принятом США законе о финансировании правительства говорит о крахе киевского режима. По его словам, денег, которые штаты уже предоставили Киеву, хватит только на несколько месяцев.