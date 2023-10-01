Байден объяснил, почему в новом бюджете США нет места для помощи Украине

Байден пообещал не прекращать поддержку Киева, несмотря на временный бюджет США
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Поддержка Украины не прекратится, заявил Джо Байден Фото:
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Поддержка Украины со стороны США не прекратится, несмотря на утвержденный временный бюджет, в котором нет пункта о помощи Киеву. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. Лидер Штатов объяснил, что в настоящий момент ждет от конгресса отдельного законопроекта о помощи Киеву.

«Поддержка Украины не прекратится [несмотря на утвержденный временный бюджет]», — сказал Байден во время обсуждения законопроекта бюджета, трансляция велась в социальной сети X (бывший Twitter). Он добавил, что ждет от конгресса, включая спикера Кевина Маккарти, отдельного законопроекта о помощи Украине.

Ранее Байден одобрил временный бюджет США до 17 ноября, в который не входит поддержка Украины. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что отсутствие пункта о помощи Украине в принятом США законе о финансировании правительства говорит о крахе киевского режима. По его словам, денег, которые штаты уже предоставили Киеву, хватит только на несколько месяцев.

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Поддержка Украины со стороны США не прекратится, несмотря на утвержденный временный бюджет, в котором нет пункта о помощи Киеву. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. Лидер Штатов объяснил, что в настоящий момент ждет от конгресса отдельного законопроекта о помощи Киеву. «Поддержка Украины не прекратится [несмотря на утвержденный временный бюджет]», — сказал Байден во время обсуждения законопроекта бюджета, трансляция велась в социальной сети X (бывший Twitter). Он добавил, что ждет от конгресса, включая спикера Кевина Маккарти, отдельного законопроекта о помощи Украине. Ранее Байден одобрил временный бюджет США до 17 ноября, в который не входит поддержка Украины. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что отсутствие пункта о помощи Украине в принятом США законе о финансировании правительства говорит о крахе киевского режима. По его словам, денег, которые штаты уже предоставили Киеву, хватит только на несколько месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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