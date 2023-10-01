01 октября 2023

Глава Тобольска рассказал о ситуации с жильцами дома, где взорвался газ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, афанасьев максим, мэр тобольска
Афанасьев отметил, что самое важное, чтобы жильцы чувствовали себя в безопасности Фото:

Жильцы дома в Тобольске по улице Ремезова, где произошел взрыв газа, обеспечены временным жильем, едой, питьем и медобслуживанием. Глава города в соцсети сообщил, что завтра будет организована помощь по восстановлению документов.

«Все нуждающиеся во временном проживании размещены и обеспечены всем необходимым: питание, вода, медицинское обслуживание. Многие разместились у родственников. Завтра будет организована работа по оказанию дополнительной помощи, в том числе по восстановлению документов», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале. Люди размещены в хостеле «Сибиряк». Также на утро 2 октября запланирована встреча с жильцами в ДК «Синтез».

В беседе с корреспондентом URA.RU глава Тобольска отметил, что главное сейчас это состояние жильцов и их безопасность: «Мы все здесь. Решаем вопросы по мере поступления. Нам важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности».

Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Ремезова. Глава города прибыл на место ЧП и сообщил, о поиске временного жилья для размещения эвакуированных. Позднее власти города сообщили, что людей разместят в хостелах.

Люди обеспечены всем необходимым
Люди обеспечены всем необходимым

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Жильцы дома в Тобольске по улице Ремезова, где произошел взрыв газа, обеспечены временным жильем, едой, питьем и медобслуживанием. Глава города в соцсети сообщил, что завтра будет организована помощь по восстановлению документов. «Все нуждающиеся во временном проживании размещены и обеспечены всем необходимым: питание, вода, медицинское обслуживание. Многие разместились у родственников. Завтра будет организована работа по оказанию дополнительной помощи, в том числе по восстановлению документов», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале. Люди размещены в хостеле «Сибиряк». Также на утро 2 октября запланирована встреча с жильцами в ДК «Синтез». В беседе с корреспондентом URA.RU глава Тобольска отметил, что главное сейчас это состояние жильцов и их безопасность: «Мы все здесь. Решаем вопросы по мере поступления. Нам важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности». Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Ремезова. Глава города прибыл на место ЧП и сообщил, о поиске временного жилья для размещения эвакуированных. Позднее власти города сообщили, что людей разместят в хостелах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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