Глава Тобольска рассказал о ситуации с жильцами дома, где взорвался газ. Фото, видео

02 октября 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Афанасьев отметил, что самое важное, чтобы жильцы чувствовали себя в безопасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жильцы дома в Тобольске по улице Ремезова, где произошел взрыв газа, обеспечены временным жильем, едой, питьем и медобслуживанием. Глава города в соцсети сообщил, что завтра будет организована помощь по восстановлению документов. «Все нуждающиеся во временном проживании размещены и обеспечены всем необходимым: питание, вода, медицинское обслуживание. Многие разместились у родственников. Завтра будет организована работа по оказанию дополнительной помощи, в том числе по восстановлению документов», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале. Люди размещены в хостеле «Сибиряк». Также на утро 2 октября запланирована встреча с жильцами в ДК «Синтез». В беседе с корреспондентом URA.RU глава Тобольска отметил, что главное сейчас это состояние жильцов и их безопасность: «Мы все здесь. Решаем вопросы по мере поступления. Нам важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности». Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Ремезова. Глава города прибыл на место ЧП и сообщил, о поиске временного жилья для размещения эвакуированных. Позднее власти города сообщили, что людей разместят в хостелах. Люди обеспечены всем необходимым Telegram-канал Максима Афанасьева, https://t.me/mv_afanasev

Жильцы дома в Тобольске по улице Ремезова, где произошел взрыв газа, обеспечены временным жильем, едой, питьем и медобслуживанием. Глава города в соцсети сообщил, что завтра будет организована помощь по восстановлению документов. «Все нуждающиеся во временном проживании размещены и обеспечены всем необходимым: питание, вода, медицинское обслуживание. Многие разместились у родственников. Завтра будет организована работа по оказанию дополнительной помощи, в том числе по восстановлению документов», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале. Люди размещены в хостеле «Сибиряк». Также на утро 2 октября запланирована встреча с жильцами в ДК «Синтез». В беседе с корреспондентом URA.RU глава Тобольска отметил, что главное сейчас это состояние жильцов и их безопасность: «Мы все здесь. Решаем вопросы по мере поступления. Нам важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности». Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Ремезова. Глава города прибыл на место ЧП и сообщил, о поиске временного жилья для размещения эвакуированных. Позднее власти города сообщили, что людей разместят в хостелах.