Власти Тобольска ищут жилье для размещения жильцов взорвавшегося дома

На месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ремезова в Тобольске (Тюменская область) организован оперативный штаб. Мэр города Максим Афанасьев в соцсети сообщил, что решается вопрос о временном размещении жильцов.
«По факту пожара на Ремезова, 3 организован оперативный штаб, жильцы всего дома эвакуированы, работает МЧС. Для временного пребывания организован автобус. Оперативно подбираем места для размещения жителей дома», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале.
Всего эвакуировано 320 жителей из 98 квартир. В автобусе на данный момент находится 52 человека. Сотрудники ГОЧС обходят прилегающую территорию в поисках жителей, которые не услышали информацию о прибывшем для них автобусе.
Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших. Тобольский межрайонный Андрей Сажин прокурор выехал на место ЧП.
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