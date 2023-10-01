01 октября 2023

Власти Тобольска ищут жилье для размещения жильцов взорвавшегося дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, ресторан, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
Всего эвакуировано 320 жильцов Фото:

На месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ремезова в Тобольске (Тюменская область) организован оперативный штаб. Мэр города Максим Афанасьев в соцсети сообщил, что решается вопрос о временном размещении жильцов.

«По факту пожара на Ремезова, 3 организован оперативный штаб, жильцы всего дома эвакуированы, работает МЧС. Для временного пребывания организован автобус. Оперативно подбираем места для размещения жителей дома», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале.

Всего эвакуировано 320 жителей из 98 квартир. В автобусе на данный момент находится 52 человека. Сотрудники ГОЧС обходят прилегающую территорию в поисках жителей, которые не услышали информацию о прибывшем для них автобусе.

Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших. Тобольский межрайонный Андрей Сажин прокурор выехал на место ЧП.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ремезова в Тобольске (Тюменская область) организован оперативный штаб. Мэр города Максим Афанасьев в соцсети сообщил, что решается вопрос о временном размещении жильцов. «По факту пожара на Ремезова, 3 организован оперативный штаб, жильцы всего дома эвакуированы, работает МЧС. Для временного пребывания организован автобус. Оперативно подбираем места для размещения жителей дома», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале. Всего эвакуировано 320 жителей из 98 квартир. В автобусе на данный момент находится 52 человека. Сотрудники ГОЧС обходят прилегающую территорию в поисках жителей, которые не услышали информацию о прибывшем для них автобусе. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших. Тобольский межрайонный Андрей Сажин прокурор выехал на место ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...