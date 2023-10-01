Власти Тобольска ищут жилье для размещения жильцов взорвавшегося дома

01 октября 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Всего эвакуировано 320 жильцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU На месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ремезова в Тобольске (Тюменская область) организован оперативный штаб. Мэр города Максим Афанасьев в соцсети сообщил, что решается вопрос о временном размещении жильцов. «По факту пожара на Ремезова, 3 организован оперативный штаб, жильцы всего дома эвакуированы, работает МЧС. Для временного пребывания организован автобус. Оперативно подбираем места для размещения жителей дома», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале. Всего эвакуировано 320 жителей из 98 квартир. В автобусе на данный момент находится 52 человека. Сотрудники ГОЧС обходят прилегающую территорию в поисках жителей, которые не услышали информацию о прибывшем для них автобусе. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших. Тобольский межрайонный Андрей Сажин прокурор выехал на место ЧП.

На месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ремезова в Тобольске (Тюменская область) организован оперативный штаб. Мэр города Максим Афанасьев в соцсети сообщил, что решается вопрос о временном размещении жильцов. «По факту пожара на Ремезова, 3 организован оперативный штаб, жильцы всего дома эвакуированы, работает МЧС. Для временного пребывания организован автобус. Оперативно подбираем места для размещения жителей дома», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале. Всего эвакуировано 320 жителей из 98 квартир. В автобусе на данный момент находится 52 человека. Сотрудники ГОЧС обходят прилегающую территорию в поисках жителей, которые не услышали информацию о прибывшем для них автобусе. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших. Тобольский межрайонный Андрей Сажин прокурор выехал на место ЧП.