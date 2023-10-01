01 октября 2023

Власти Тобольска разместят в хостелах жителей дома, где взорвался газ

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Презентация нового пространства в Доме Печати "ВпечатLENия". Екатеринбург, хостел
Эвакуированных жильцов разместят в хостелах Фото:

Жителей дома на улице Ремезова в Тобольске (Тюменская область), где произошел взрыв газа, разместят в хостелах. Об этом сообщают власти региона в соцсети.

«Жителей эвакуированного дома разместят в хостелах. Для тоболяков подготовили несколько автобусов», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области».

При необходимости в пунктах размещения жильцам будет оказана психологическая помощь. На месте ЧП дежурят сотрудники скорой помощи. В ближайшее время начнется заседание оперштаба.

Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Городские власти оперативно начали поиск жилья, куда будут размещены эвакуированные.

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Жителей дома на улице Ремезова в Тобольске (Тюменская область), где произошел взрыв газа, разместят в хостелах. Об этом сообщают власти региона в соцсети. «Жителей эвакуированного дома разместят в хостелах. Для тоболяков подготовили несколько автобусов», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области». При необходимости в пунктах размещения жильцам будет оказана психологическая помощь. На месте ЧП дежурят сотрудники скорой помощи. В ближайшее время начнется заседание оперштаба. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Городские власти оперативно начали поиск жилья, куда будут размещены эвакуированные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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