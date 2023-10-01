Власти Тобольска разместят в хостелах жителей дома, где взорвался газ

02 октября 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

Эвакуированных жильцов разместят в хостелах Фото: Размик Закарян © URA.RU Жителей дома на улице Ремезова в Тобольске (Тюменская область), где произошел взрыв газа, разместят в хостелах. Об этом сообщают власти региона в соцсети. «Жителей эвакуированного дома разместят в хостелах. Для тоболяков подготовили несколько автобусов», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области». При необходимости в пунктах размещения жильцам будет оказана психологическая помощь. На месте ЧП дежурят сотрудники скорой помощи. В ближайшее время начнется заседание оперштаба. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Городские власти оперативно начали поиск жилья, куда будут размещены эвакуированные.

Жителей дома на улице Ремезова в Тобольске (Тюменская область), где произошел взрыв газа, разместят в хостелах. Об этом сообщают власти региона в соцсети. «Жителей эвакуированного дома разместят в хостелах. Для тоболяков подготовили несколько автобусов», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области». При необходимости в пунктах размещения жильцам будет оказана психологическая помощь. На месте ЧП дежурят сотрудники скорой помощи. В ближайшее время начнется заседание оперштаба. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Городские власти оперативно начали поиск жилья, куда будут размещены эвакуированные.