Власти Тобольска разместят в хостелах жителей дома, где взорвался газ

Жителей дома на улице Ремезова в Тобольске (Тюменская область), где произошел взрыв газа, разместят в хостелах. Об этом сообщают власти региона в соцсети.
«Жителей эвакуированного дома разместят в хостелах. Для тоболяков подготовили несколько автобусов», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области».
При необходимости в пунктах размещения жильцам будет оказана психологическая помощь. На месте ЧП дежурят сотрудники скорой помощи. В ближайшее время начнется заседание оперштаба.
Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Городские власти оперативно начали поиск жилья, куда будут размещены эвакуированные.
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