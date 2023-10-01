Хорватия и Франция присоединились к запрету авто из РФ

02 октября 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

К запрету на въезд легковых автомобилей из России присоединились Хорватия и Франция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Хорватии и Франции ввели запрет на въезд для автомобилей из России. Это следует из ответа правительства Германии депутату бундестага Евгению Шмидту, пишут «Известия». «Федеральное правительство обратилось к другим государствам-членам с вопросом о том, какое толкование принимается в других странах ЕС. Например, Франция, Хорватия и Польша подтвердили, что статья 3i регламента Совета ЕС 833/2014 имеет такое же толкование, что и здесь», — отметили в правительстве Германии, пишут «Известия». Ранее Латвия, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша запретили въезд легковых автомобилей, которые зарегистрированы в РФ. Власти Эстонии также рассматривают возможность конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране. Власти Норвегии с 3 октября также запретят въезд в королевство машинам с российскими номерами, пишет «Национальная служба новостей».

Власти Хорватии и Франции ввели запрет на въезд для автомобилей из России. Это следует из ответа правительства Германии депутату бундестага Евгению Шмидту, пишут «Известия». «Федеральное правительство обратилось к другим государствам-членам с вопросом о том, какое толкование принимается в других странах ЕС. Например, Франция, Хорватия и Польша подтвердили, что статья 3i регламента Совета ЕС 833/2014 имеет такое же толкование, что и здесь», — отметили в правительстве Германии, пишут «Известия». Ранее Латвия, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша запретили въезд легковых автомобилей, которые зарегистрированы в РФ. Власти Эстонии также рассматривают возможность конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране. Власти Норвегии с 3 октября также запретят въезд в королевство машинам с российскими номерами, пишет «Национальная служба новостей».