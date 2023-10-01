01 октября 2023

Хорватия и Франция присоединились к запрету авто из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили. Курган, автомобили, машины, автолюбитель, внедорожник, кроссовер
К запрету на въезд легковых автомобилей из России присоединились Хорватия и Франция Фото:

Власти Хорватии и Франции ввели запрет на въезд для автомобилей из России. Это следует из ответа правительства Германии депутату бундестага Евгению Шмидту, пишут «Известия».

«Федеральное правительство обратилось к другим государствам-членам с вопросом о том, какое толкование принимается в других странах ЕС. Например, Франция, Хорватия и Польша подтвердили, что статья 3i регламента Совета ЕС 833/2014 имеет такое же толкование, что и здесь», — отметили в правительстве Германии, пишут «Известия».

Ранее Латвия, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша запретили въезд легковых автомобилей, которые зарегистрированы в РФ. Власти Эстонии также рассматривают возможность конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране. Власти Норвегии с 3 октября также запретят въезд в королевство машинам с российскими номерами, пишет «Национальная служба новостей».

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Власти Хорватии и Франции ввели запрет на въезд для автомобилей из России. Это следует из ответа правительства Германии депутату бундестага Евгению Шмидту, пишут «Известия». «Федеральное правительство обратилось к другим государствам-членам с вопросом о том, какое толкование принимается в других странах ЕС. Например, Франция, Хорватия и Польша подтвердили, что статья 3i регламента Совета ЕС 833/2014 имеет такое же толкование, что и здесь», — отметили в правительстве Германии, пишут «Известия». Ранее Латвия, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша запретили въезд легковых автомобилей, которые зарегистрированы в РФ. Власти Эстонии также рассматривают возможность конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране. Власти Норвегии с 3 октября также запретят въезд в королевство машинам с российскими номерами, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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