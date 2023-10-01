В Челябинске начинают подключать дома к теплу

Многоквартирные дома начнут подключать к теплу 3 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 3 октября начнется отопительный сезон. Подключение к теплу займет от пяти до семи дней. Об этом замглавы города Александр Астахов сообщил на аппаратном совещании.

«Несмотря на то, что погода еще достаточно теплая, поступают обращения от жителей о начале отопительного периода. Ночью температура в выходные дни опускалась ниже восьми градусов. К концу недели ожидается понижение дневных температур. В связи с этим предлагаю в Челябинске начать отопительный сезон с 3 октября. Весь этот процесс занимает от пяти до семи дней», — уточнил Астахов.

Мэр Челябинска Наталья Котова поддержала начало отопительного периода. Теплоснабжающие организации выполняют запуск котельных, включают центральные тепловые пункты и центральные насосные станции. Также продолжается подключение к отоплению соцобъектов: 466 объекта отапливаются, из них 311 детсадов, 87 школ, 37 лечебных учреждений и 21 прочая организация.

Астахов также доложил, что горячее водоснабжение 1 октября было подано на весь жилищный фонд в Челябинске. 2 октября в девяти домах отключена горячая вода: в шести из-за ремонтных работ и в трех из-за аварий, которые будут устранены в этот же день.

На конец сентября жители массово жаловались мэру на отсутствие горячей воды месяцами. Угроза срыва отопительного сезона появилась в Челябинске из-за действий подконтрольного мэрии МУП «ЧКТС». По заявлениям Котовой, все отключения были плановыми, а неполадки на теплосетях устранялись в кратчайшие сроки. Тем не менее поездка URA.RU по самым проблемным местам города показала раскопки, которые возмущают жителей.

Генпрокуратура РФ начала проверку после публикации URA.RU. После вмешательства органов жителям вернули горячую воду и произвели перерасчет оплаты коммунальных услуг.