Пострадавшего во время взрыва газа в Тобольске перевели в Тюмень

02 октября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Пациент находится в крайне тяжелом состоянии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Тобольска взорвался газ Пострадавшего во время взрыва газа в жилом доме в Тобольске на вертолете перевели в Тюмень в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Пациент переведен вертолетом санавиации ТЦМК в Областную клиническую больницу №1, получает всю необходимую медицинскую помощь в отделении реанимации. Состояние: крайне тяжелое», — сообщает инфоцентр регионального правительства со ссылкой на депздрав. Взрыв газа произошел вечером 1 октября в многоэтажном доме на улице Ремезова. В результате происшествия пострадали три человека. Эвакуированных жителей разместили в хостелах. В квартире, где произошел хлопок газа, проживала мать с детьми. Женщину с ожогами госпитализировали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Пострадавшего во время взрыва газа в жилом доме в Тобольске на вертолете перевели в Тюмень в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Пациент переведен вертолетом санавиации ТЦМК в Областную клиническую больницу №1, получает всю необходимую медицинскую помощь в отделении реанимации. Состояние: крайне тяжелое», — сообщает инфоцентр регионального правительства со ссылкой на депздрав. Взрыв газа произошел вечером 1 октября в многоэтажном доме на улице Ремезова. В результате происшествия пострадали три человека. Эвакуированных жителей разместили в хостелах. В квартире, где произошел хлопок газа, проживала мать с детьми. Женщину с ожогами госпитализировали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.