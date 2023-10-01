Пострадавшего во время взрыва газа в Тобольске перевели в Тюмень

Пострадавшего во время взрыва газа в жилом доме в Тобольске на вертолете перевели в Тюмень в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«Пациент переведен вертолетом санавиации ТЦМК в Областную клиническую больницу №1, получает всю необходимую медицинскую помощь в отделении реанимации. Состояние: крайне тяжелое», — сообщает инфоцентр регионального правительства со ссылкой на депздрав.
Взрыв газа произошел вечером 1 октября в многоэтажном доме на улице Ремезова. В результате происшествия пострадали три человека. Эвакуированных жителей разместили в хостелах. В квартире, где произошел хлопок газа, проживала мать с детьми. Женщину с ожогами госпитализировали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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