01 октября 2023

Пострадавшего во время взрыва газа в Тобольске перевели в Тюмень

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Визит Проценко Дениса в окружной кардиологический диспансер. Сургут, медицина, больница, реанимация, пациент, медицинский монитор
Пациент находится в крайне тяжелом состоянии Фото:
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В жилом доме Тобольска взорвался газ

Пострадавшего во время взрыва газа в жилом доме в Тобольске на вертолете перевели в Тюмень в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Пациент переведен вертолетом санавиации ТЦМК в Областную клиническую больницу №1, получает всю необходимую медицинскую помощь в отделении реанимации. Состояние: крайне тяжелое», — сообщает инфоцентр регионального правительства со ссылкой на депздрав.

Взрыв газа произошел вечером 1 октября в многоэтажном доме на улице Ремезова. В результате происшествия пострадали три человека. Эвакуированных жителей разместили в хостелах. В квартире, где произошел хлопок газа, проживала мать с детьми. Женщину с ожогами госпитализировали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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Пострадавшего во время взрыва газа в жилом доме в Тобольске на вертолете перевели в Тюмень в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Пациент переведен вертолетом санавиации ТЦМК в Областную клиническую больницу №1, получает всю необходимую медицинскую помощь в отделении реанимации. Состояние: крайне тяжелое», — сообщает инфоцентр регионального правительства со ссылкой на депздрав. Взрыв газа произошел вечером 1 октября в многоэтажном доме на улице Ремезова. В результате происшествия пострадали три человека. Эвакуированных жителей разместили в хостелах. В квартире, где произошел хлопок газа, проживала мать с детьми. Женщину с ожогами госпитализировали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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