Марочко: российская армия не берет в плен иностранных наемников ВСУ

03 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники все меньше настроены ехать на Украину Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Согласно международному законодательству, иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) считаются преступниками, поэтому российская армия не берет их в плен, а ликвидирует. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Даже согласно Женевским конвенциям, человек, который является наемником, не попадает под действие международного законодательства. Более того, по международному законодательству этот человек является преступником, и наши военнослужащие руководствуются этим правилам. Такие лица, которые были обнаружены на поле боя, как правило, в плен не берутся и ликвидируются», — сказал Андрей Марочко. Кроме того, отметил собеседник агентства, количество желающих участвовать в боевых действиях на Украине в составе ВСУ стало намного меньше. «Количество тех же наемников, которые в начале были одурманены пропагандой, думали, что они приедут и будут безнаказанно убивать русских, уже значительно сократилось. Реальное положение вещей абсолютно иное. Даже можно сказать, что диаметрально противоположное», — заключил он. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в период с 24 по 29 сентября нанесли девять ударов по украинским диверсантам и наемникам. Были уничтожены управления «иностранного легиона», а также нарушены поставки оружия ВСУ на двух направлениях: запорожском и донецком. Согласно данным Минобороны РФ на июль 2023 года, с начала спецоперации было ликвидировано около 4990 иностранных наемников. Еще 4910 наемников сбежали с фронта и покинули Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Согласно международному законодательству, иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) считаются преступниками, поэтому российская армия не берет их в плен, а ликвидирует. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Даже согласно Женевским конвенциям, человек, который является наемником, не попадает под действие международного законодательства. Более того, по международному законодательству этот человек является преступником, и наши военнослужащие руководствуются этим правилам. Такие лица, которые были обнаружены на поле боя, как правило, в плен не берутся и ликвидируются», — сказал Андрей Марочко. Кроме того, отметил собеседник агентства, количество желающих участвовать в боевых действиях на Украине в составе ВСУ стало намного меньше. «Количество тех же наемников, которые в начале были одурманены пропагандой, думали, что они приедут и будут безнаказанно убивать русских, уже значительно сократилось. Реальное положение вещей абсолютно иное. Даже можно сказать, что диаметрально противоположное», — заключил он. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в период с 24 по 29 сентября нанесли девять ударов по украинским диверсантам и наемникам. Были уничтожены управления «иностранного легиона», а также нарушены поставки оружия ВСУ на двух направлениях: запорожском и донецком. Согласно данным Минобороны РФ на июль 2023 года, с начала спецоперации было ликвидировано около 4990 иностранных наемников. Еще 4910 наемников сбежали с фронта и покинули Украину.