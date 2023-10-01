Волонтеры в Перми за год помогли 217 подразделениям в зоне СВО

Пермяки, в том числе, оказывают помощь танковому батальону «Молот» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми волонтеры из общественного движения «Молот — наш пермский танковый батальон» оказали помощь 217 подразделениям, находящимся в зоне проведения спецоперации. Об этом говорится на странице общественного движения в соцсети «ВКонтакте», которое подвело итоги своей работы за год.

«217 подразделений (данные на 23.09.2023 г.), которым успели за год оказать помощь. Персонально в штабе собрали 35 бойцов. Общих отгрузок — 375», — рассказали волонтеры. Многие бойцы записали видео со словами благодарности в адрес тех, кто участвует в сборе и отправке помощи в составе движения «Молот — наш пермский танковый батальон».

«Благодарим «Молот — наш пермский танковый батальон за предоставленные аптечки, за медицинские препараты, и пользуясь случаем, хотим поздравить вас с вашим мини-юбилеем. Всего вам хорошего, братья и сестры. Мирного неба над головами, солнечных дней. Будем помогать своим раненым, раненым из других отрядов. Вместе победим», — обратились к пермякам бойцы из фанатского подразделения «Эспаньола».

Ранее волонтеры из указанного движения объявили о сборе теплых вещей для бойцов на передовой. URA.RU также рассказывало, что пермякам в короткие сроки удалось укомплектовать 13 добровольцев, которые отправились в зону проведения спецоперации. Для добровольцев были собраны аптечки, носилки, маскировочные сети, средства гигиены, аккумуляторы и зарядные устройства, сухие души и многое другое.