01 октября 2023

Волонтеры в Перми за год помогли 217 подразделениям в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, батальон молот
Пермяки, в том числе, оказывают помощь танковому батальону «Молот» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми волонтеры из общественного движения «Молот — наш пермский танковый батальон» оказали помощь 217 подразделениям, находящимся в зоне проведения спецоперации. Об этом говорится на странице общественного движения в соцсети «ВКонтакте», которое подвело итоги своей работы за год.

«217 подразделений (данные на 23.09.2023 г.), которым успели за год оказать помощь. Персонально в штабе собрали 35 бойцов. Общих отгрузок — 375», — рассказали волонтеры. Многие бойцы записали видео со словами благодарности в адрес тех, кто участвует в сборе и отправке помощи в составе движения «Молот — наш пермский танковый батальон».

«Благодарим «Молот — наш пермский танковый батальон за предоставленные аптечки, за медицинские препараты, и пользуясь случаем, хотим поздравить вас с вашим мини-юбилеем. Всего вам хорошего, братья и сестры. Мирного неба над головами, солнечных дней. Будем помогать своим раненым, раненым из других отрядов. Вместе победим», — обратились к пермякам бойцы из фанатского подразделения «Эспаньола».

Ранее волонтеры из указанного движения объявили о сборе теплых вещей для бойцов на передовой. URA.RU также рассказывало, что пермякам в короткие сроки удалось укомплектовать 13 добровольцев, которые отправились в зону проведения спецоперации. Для добровольцев были собраны аптечки, носилки, маскировочные сети, средства гигиены, аккумуляторы и зарядные устройства, сухие души и многое другое.

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В Перми волонтеры из общественного движения «Молот — наш пермский танковый батальон» оказали помощь 217 подразделениям, находящимся в зоне проведения спецоперации. Об этом говорится на странице общественного движения в соцсети «ВКонтакте», которое подвело итоги своей работы за год. «217 подразделений (данные на 23.09.2023 г.), которым успели за год оказать помощь. Персонально в штабе собрали 35 бойцов. Общих отгрузок — 375», — рассказали волонтеры. Многие бойцы записали видео со словами благодарности в адрес тех, кто участвует в сборе и отправке помощи в составе движения «Молот — наш пермский танковый батальон». «Благодарим «Молот — наш пермский танковый батальон за предоставленные аптечки, за медицинские препараты, и пользуясь случаем, хотим поздравить вас с вашим мини-юбилеем. Всего вам хорошего, братья и сестры. Мирного неба над головами, солнечных дней. Будем помогать своим раненым, раненым из других отрядов. Вместе победим», — обратились к пермякам бойцы из фанатского подразделения «Эспаньола». Ранее волонтеры из указанного движения объявили о сборе теплых вещей для бойцов на передовой. URA.RU также рассказывало, что пермякам в короткие сроки удалось укомплектовать 13 добровольцев, которые отправились в зону проведения спецоперации. Для добровольцев были собраны аптечки, носилки, маскировочные сети, средства гигиены, аккумуляторы и зарядные устройства, сухие души и многое другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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