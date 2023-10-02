Политолог Брутер: США потратили на помощь Украине больше 500 млрд долларов

03 октября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

США нелегальными схемами мотивируют западные страны помогать Украине, отметил Владимир Брутер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США потратили на помощь Украине суммарно больше 500 миллиардов долларов. Об этом URA.RU рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Мы можем точно оценить, что вся помощь Украине от США суммарно составила больше полтриллиона долларов. То есть это примерно пять российских годовых военных бюджетов до начала СВО. Это половина американского военного бюджета, и он, естественно, финансировался не из военного бюджета. А вот по российским меркам, это сумасшедшие деньги. Поэтому и ленд-лиз здесь никакой не нужен. Просто бессмысленно. Даже Россия не смогла бы такие деньги вернуть», — сказал Владимир Брутер. Если брать в целом помощь Украине от западных стран, то на США приходится около половины, отметил политолог. «Все остальные страны — 25-30%, а еще 20% — это нелегальная коммерческая деятельность. Дело в том, что существует очень много американских фирм-прокладок, скупающих часть вооружения, которую планируется снимать с боевого дежурства в различных странах, и перепродавать его в другие неофициально и по коммерческой цене», — добавил он. Брутер подчеркнул, что таким же нелегальным способом США мотивируют третьи страны к поставкам вооружения Украине. «Большая часть оружия, которую Польша, Словакия и Чехия поставили Украине, безвозмездна. Но при этом они получали компенсацию или им обещана компенсация от Соединенных Штатов через негосударственные и небюджетные источники, чтобы это не попадало в отчетность», — уточнил эксперт. По словам политолога, 2024 год будет тяжелым для Вашингтона. «Белый дом должен готовиться к следующим выборам. И он понимает, что по отношению к нему будут тяжелые вопросы: „Где деньги?“. Поэтому они назначают спецпредставителя по помощи Украине, который с 15 октября приступает к работе. Они должны будут сократить количество денег, которое разворовывается. Они уже сократили. И они должны будут сократить до нуля количество военной техники, которая продается на черном рынке. То есть они должны будут отвечать на неудобные вопросы республиканцев», — заключил Владимир Брутер. Ранее в США был одобрен временный бюджет до 17 ноября, в который не входит поддержка Украины. При этом глава Белого дома Джо Байден заверил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву и ждет отдельного законопроекта от Конгресса. Однако Politico пишет, что администрация президента США обеспокоена коррупцией на Украине, и если лидер страны Владимир Зеленский ее не искоренит, то Запад может отказать в дальнейшей помощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США потратили на помощь Украине суммарно больше 500 миллиардов долларов. Об этом URA.RU рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Мы можем точно оценить, что вся помощь Украине от США суммарно составила больше полтриллиона долларов. То есть это примерно пять российских годовых военных бюджетов до начала СВО. Это половина американского военного бюджета, и он, естественно, финансировался не из военного бюджета. А вот по российским меркам, это сумасшедшие деньги. Поэтому и ленд-лиз здесь никакой не нужен. Просто бессмысленно. Даже Россия не смогла бы такие деньги вернуть», — сказал Владимир Брутер. Если брать в целом помощь Украине от западных стран, то на США приходится около половины, отметил политолог. «Все остальные страны — 25-30%, а еще 20% — это нелегальная коммерческая деятельность. Дело в том, что существует очень много американских фирм-прокладок, скупающих часть вооружения, которую планируется снимать с боевого дежурства в различных странах, и перепродавать его в другие неофициально и по коммерческой цене», — добавил он. Брутер подчеркнул, что таким же нелегальным способом США мотивируют третьи страны к поставкам вооружения Украине. «Большая часть оружия, которую Польша, Словакия и Чехия поставили Украине, безвозмездна. Но при этом они получали компенсацию или им обещана компенсация от Соединенных Штатов через негосударственные и небюджетные источники, чтобы это не попадало в отчетность», — уточнил эксперт. По словам политолога, 2024 год будет тяжелым для Вашингтона. «Белый дом должен готовиться к следующим выборам. И он понимает, что по отношению к нему будут тяжелые вопросы: „Где деньги?“. Поэтому они назначают спецпредставителя по помощи Украине, который с 15 октября приступает к работе. Они должны будут сократить количество денег, которое разворовывается. Они уже сократили. И они должны будут сократить до нуля количество военной техники, которая продается на черном рынке. То есть они должны будут отвечать на неудобные вопросы республиканцев», — заключил Владимир Брутер. Ранее в США был одобрен временный бюджет до 17 ноября, в который не входит поддержка Украины. При этом глава Белого дома Джо Байден заверил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву и ждет отдельного законопроекта от Конгресса. Однако Politico пишет, что администрация президента США обеспокоена коррупцией на Украине, и если лидер страны Владимир Зеленский ее не искоренит, то Запад может отказать в дальнейшей помощи.