В Конгрессе США отказываются от поддержки Киева

Конгрессмен Уолтц: эра карт-бланшей для Украины завершилась

23 сентября 2023 в 08:25 Размер текста - 17 +

В Вашингтоне растет напряжение на фоне поставок оружия Украине Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эра карт-бланшей (неограниченные полномочия) для Украины завершилась. Об этом заявил член палаты представителей США от Флориды Майкл Уолтц, комментируя поставки вооружений Киеву. «Я сейчас в такой точке, что, если у нас не будет какой-то стратегии, а европейцы не проявят активность, я не могу больше поддерживать политику ничем не ограниченной помощи Украине. Эра карт-бланшей закончилась», — заявил Майкл Уолтц, его слова передает Fox News . Уолтц отметил, что президент США Джо Байден «облажался» в своей стратегии поддерживать Киев. Вашингтон оказался в тупиковом положении, не объясняя населению и Конгрессу то, как долго США будут еще помогать Украине. На этом фоне в США растет инфляция и увеличивается госдолг. К тому же Уолтц недоволен тем, что США тратят много денег на Украину, чего не делают европейские страны. По его словам, Германия отказалась поднимать военные расходы до 2%, о чем ранее требовало НАТО. Напряжение на политической арене в США растет перед президентскими выборами, которые состоятся в 2024 году. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти предлагал лишить Украину 300 миллионов долларов, которые ранее согласовал Пентагон. К тому же, когда президент Украины Владимир Зеленский в последний раз прилетал в Конгресс, ему оказали «холодный прием». Десятки республиканцев использовали визит главы Украины, чтобы высмеять политика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эра карт-бланшей (неограниченные полномочия) для Украины завершилась. Об этом заявил член палаты представителей США от Флориды Майкл Уолтц, комментируя поставки вооружений Киеву. «Я сейчас в такой точке, что, если у нас не будет какой-то стратегии, а европейцы не проявят активность, я не могу больше поддерживать политику ничем не ограниченной помощи Украине. Эра карт-бланшей закончилась», — заявил Майкл Уолтц, его слова передает Fox News. Уолтц отметил, что президент США Джо Байден «облажался» в своей стратегии поддерживать Киев. Вашингтон оказался в тупиковом положении, не объясняя населению и Конгрессу то, как долго США будут еще помогать Украине. На этом фоне в США растет инфляция и увеличивается госдолг. К тому же Уолтц недоволен тем, что США тратят много денег на Украину, чего не делают европейские страны. По его словам, Германия отказалась поднимать военные расходы до 2%, о чем ранее требовало НАТО. Напряжение на политической арене в США растет перед президентскими выборами, которые состоятся в 2024 году. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти предлагал лишить Украину 300 миллионов долларов, которые ранее согласовал Пентагон. К тому же, когда президент Украины Владимир Зеленский в последний раз прилетал в Конгресс, ему оказали «холодный прием». Десятки республиканцев использовали визит главы Украины, чтобы высмеять политика.