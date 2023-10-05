Тюменский бизнесмен требует 69 млн рублей с завода курганского депутата Черняка

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Роман Новиков. Глава Росавтодора. Курган , черняк александр
С предприятия депутата облдумы Александра Черняка требуют около 69 млн рублей Фото:

Курганское предприятие «МобиДик», владельцем которого является депутат облдумы Александр Черняк, за пять лет задолжало тюменскому предпринимателю Марине Демочкиной около 69 миллионов рублей Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Арбитражном суде Курганской области.

«Индивидуальный предприниматель Марина Демочкина обратилась в Арбитражный суд Курганской области с заявлением к предприятию ООО „МобиДик“ о взыскании задолженности по договору аренды нежилого помещения от 01.01.2018 года. Сумма исковых требований: 68 864 115 рублей», — сообщили в суде.

Согласно материалам суда, размер долга по договору от 1 января 2018 года составляет 29,6 млн рублей. Свыше 39 млн рублей взыскивается в качестве пени за нарушение сроков оплаты. Следующее судебное заседание назначено на 30 октября 2023 года.

URA.RU обратилось к предпринимателю Александру Черняку за комментарием по делу. Также запрос отправлен тюменскому бизнесмену Марине Демочкиной. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что ямальская компания «Газпрома» и немецкой фирмы «Ачим Девелопмент» судится с курганским заводом «Корвет» из-за нарушения срока поставки продукции. Предприятие «Ачим Девелопмент» из Нового Уренгоя требует от предприятия более 10 млн рублей.

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Курганское предприятие «МобиДик», владельцем которого является депутат облдумы Александр Черняк, за пять лет задолжало тюменскому предпринимателю Марине Демочкиной около 69 миллионов рублей Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Арбитражном суде Курганской области. «Индивидуальный предприниматель Марина Демочкина обратилась в Арбитражный суд Курганской области с заявлением к предприятию ООО „МобиДик“ о взыскании задолженности по договору аренды нежилого помещения от 01.01.2018 года. Сумма исковых требований: 68 864 115 рублей», — сообщили в суде. Согласно материалам суда, размер долга по договору от 1 января 2018 года составляет 29,6 млн рублей. Свыше 39 млн рублей взыскивается в качестве пени за нарушение сроков оплаты. Следующее судебное заседание назначено на 30 октября 2023 года. URA.RU обратилось к предпринимателю Александру Черняку за комментарием по делу. Также запрос отправлен тюменскому бизнесмену Марине Демочкиной. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что ямальская компания «Газпрома» и немецкой фирмы «Ачим Девелопмент» судится с курганским заводом «Корвет» из-за нарушения срока поставки продукции. Предприятие «Ачим Девелопмент» из Нового Уренгоя требует от предприятия более 10 млн рублей.
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