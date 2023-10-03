Любимый подрядчик тюменских властей выиграл суд у курганского завода

Тюменская строительная компания «ТОДЭП» отсудила более четырех миллионов рублей у предприятия «ИТМ «Спецмашина» из Кургана, владельцем которого является зять сенатора Муратова — бизнесмен Юрий Авдалов. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Тюменской области.
«Иск удовлетворить частично. Взыскать с «ИТМ «Спецмашина» в пользу АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» неустойку в размере 3 942 436 рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 144 477 рублей», — говорится судебном решении. Основанием для снижения суммы взыскания стало то, что истцом не предоставлено доказательств образования убытков из-за просрочки со стороны ответчика.
Изначально подрядчик из Тюмени требовал от курганского предприятия более 18 млн рублей за нарушение сроков поставки дорожной техники в количестве восьми единиц. Ответчик, в свою очередь, не оспаривал факт просрочки, однако указывал на неверные расчеты неустойки.
В Тюменской области АО «ТОДЭП» называют любимым подрядчиком местных чиновников. По данным сервиса СБИС, до сентября 2021 года единственным акционером предприятия являлся департамент имущественных отношений областного правительства.
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