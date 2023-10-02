Кадыров собрал правительство Чечни на фоне слухов о его болезни

Кадыров одобрил идею назначить свою дочь на пост вице-премьера Чечни

02 октября 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров впервые за несколько месяцев провел крупное совещание правительства Чеченской Республики Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чечни Рамзан Кадыров провел первое крупное заседание правительства региона за последние месяцы после информации, что он якобы сильно болен. Глава региона на совещании одобрил кандидатуру своей 25-летней дочери Айшат Кадыровой на пост заместителя председателя правительства республики по социальному блоку. «Провел расширенное совещание в правительстве Чеченской Республики <…> В ходе совещания Муслим Хучиев (премьер-министр Чечни — прим. URA.RU) внес предложение назначить Айшат Кадырову <…> на должность заместителя председателя правительства Чеченской республики по социальному блоку.», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что поддерживает предложение Хучиева, так как Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение работы Минкульта Чечни. На заседании председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов сообщил, что в зону СВО из региона отправились 30 тысяч бойцов, из которых 14 тысяч являются военнослужащими. По словам главы Чечни, принимаются меры по материальному и техническому обеспечению солдат за счет Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Последняя новость о проведенном совещании правительства на официальном сайте главы Чечни числится от 13 июля 2022 года. Однако сам Кадыров последний раз сообщал о проведении крупного заседания 14 августа 2023 года в своем telegram-канале. Ранее бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что глава Чечни тяжело болен. По его словам, у Кадырова почечная недостаточность. За день до этого заявления Кадыров выложил видео с утренней пробежки в опровержение всяким домыслам. 28 сентября глава Чечни встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, передает телеканал 360. Глава Чечни сообщил, что абсолютно здоров, а слухи о его якобы тяжелой болезни распускают враги, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел первое крупное заседание правительства региона за последние месяцы после информации, что он якобы сильно болен. Глава региона на совещании одобрил кандидатуру своей 25-летней дочери Айшат Кадыровой на пост заместителя председателя правительства республики по социальному блоку. «Провел расширенное совещание в правительстве Чеченской Республики <…> В ходе совещания Муслим Хучиев (премьер-министр Чечни — прим. URA.RU) внес предложение назначить Айшат Кадырову <…> на должность заместителя председателя правительства Чеченской республики по социальному блоку.», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что поддерживает предложение Хучиева, так как Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение работы Минкульта Чечни. На заседании председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов сообщил, что в зону СВО из региона отправились 30 тысяч бойцов, из которых 14 тысяч являются военнослужащими. По словам главы Чечни, принимаются меры по материальному и техническому обеспечению солдат за счет Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Последняя новость о проведенном совещании правительства на официальном сайте главы Чечни числится от 13 июля 2022 года. Однако сам Кадыров последний раз сообщал о проведении крупного заседания 14 августа 2023 года в своем telegram-канале. Ранее бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что глава Чечни тяжело болен. По его словам, у Кадырова почечная недостаточность. За день до этого заявления Кадыров выложил видео с утренней пробежки в опровержение всяким домыслам. 28 сентября глава Чечни встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, передает телеканал 360. Глава Чечни сообщил, что абсолютно здоров, а слухи о его якобы тяжелой болезни распускают враги, передает RT.