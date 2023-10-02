В ЯНАО в колонию отправится мужчина, по вине которого погибли люди на вокзале

03 октября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Мужчина, допустивший халатность, из-за которой погибли люди в Коротчаево, получил срок Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) отправится в колонию-поселение мужчина, допустивший халатное отношение к служебным обязанностям, в результате которой погибло три человека на станции «Железнодорожный вокзал» в Коротчаево. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что в 2021 году при пожаре на железнодорожной станции в Коротчаево при пожаре погибли трое рабочих, в их числе оказался несовершеннолетний. В ходе расследования обстоятельств происшествия было установлено, что наладчик электрооборудования, ответственный за соблюдение мер пожарной безопасности, разрешил рабочим проживать прямо на станции, чем допустил нарушение этих мер. В результате замыкания электропроводки на ремонтируемой станции начался пожар, который привел к человеческим жертвам.

В Новом Уренгое (ЯНАО) отправится в колонию-поселение мужчина, допустивший халатное отношение к служебным обязанностям, в результате которой погибло три человека на станции «Железнодорожный вокзал» в Коротчаево. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что в 2021 году при пожаре на железнодорожной станции в Коротчаево при пожаре погибли трое рабочих, в их числе оказался несовершеннолетний. В ходе расследования обстоятельств происшествия было установлено, что наладчик электрооборудования, ответственный за соблюдение мер пожарной безопасности, разрешил рабочим проживать прямо на станции, чем допустил нарушение этих мер. В результате замыкания электропроводки на ремонтируемой станции начался пожар, который привел к человеческим жертвам.