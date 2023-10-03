Бывший замгубернатора ЯНАО занял пост в представительстве округа в Тюмени. Инсайд

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Встреча с Александром Мажаровым в здании правительства ЯНАО. Салехард, корона, мажаров александр
Александр Мажаров переехал в Тюмень Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Бывший заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров занял пост замруководителя в представительстве округа в Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.

«Мажаров в тюменском представительстве ЯНАО занял должность заместителя», — сообщил источник. Представительство подконтрольно департаменту внешних связей, который Мажаров курировал в правительстве до своей отставки.

Инсайдеры отмечают, что чиновника устроил такой расклад, несмотря на временное понижение статуса — в этой должности он будет дожидаться довыборов в Тюменскую облдуму, которые пройдут в 2024 году, чтобы получить мандат ушедшего в сенаторы ямальского депутата Владимира Пушкарева. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию, но на момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Мажаров не вошел в новый состав правительства ЯНАО. Также среди заместителей губернатора не оказалось Татьяны Бучковой и Аркадия Бессонова.

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Бывший заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров занял пост замруководителя в представительстве округа в Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Мажаров в тюменском представительстве ЯНАО занял должность заместителя», — сообщил источник. Представительство подконтрольно департаменту внешних связей, который Мажаров курировал в правительстве до своей отставки. Инсайдеры отмечают, что чиновника устроил такой расклад, несмотря на временное понижение статуса — в этой должности он будет дожидаться довыборов в Тюменскую облдуму, которые пройдут в 2024 году, чтобы получить мандат ушедшего в сенаторы ямальского депутата Владимира Пушкарева. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Мажаров не вошел в новый состав правительства ЯНАО. Также среди заместителей губернатора не оказалось Татьяны Бучковой и Аркадия Бессонова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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