Бывший заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров занял пост замруководителя в представительстве округа в Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.
«Мажаров в тюменском представительстве ЯНАО занял должность заместителя», — сообщил источник. Представительство подконтрольно департаменту внешних связей, который Мажаров курировал в правительстве до своей отставки.
Инсайдеры отмечают, что чиновника устроил такой расклад, несмотря на временное понижение статуса — в этой должности он будет дожидаться довыборов в Тюменскую облдуму, которые пройдут в 2024 году, чтобы получить мандат ушедшего в сенаторы ямальского депутата Владимира Пушкарева. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию, но на момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что Александр Мажаров не вошел в новый состав правительства ЯНАО. Также среди заместителей губернатора не оказалось Татьяны Бучковой и Аркадия Бессонова.
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