Продюсер писателя Иванова: «Сереброника» нарушила условия соглашения о бренде «Сердце пармы»

Пермская компания «Сереброника» не отказалась от товарного знака «Сердце пармы»

03 октября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Юлия Зайцева и Алексей Иванов дали сутки пермскому бизнесмену Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова, заявила, что пермская ювелирная компания «Сереброника» не выполнила обещания об отзыве регистрации товарного знака «Сердце пармы». Поэтому команда автора одноименного романа намерена подать иск к главе «Сереброники» Андрею Саламатину. «Саламатин не выполнил обещание. Заявление об отказе от товарного знака в Роспатент так и не поступило. Поэтому мы с юристами будем самостоятельно добиваться в Роспатенте аннулирования товарного знака. И будем подавать иск к Саламатину, который незаконно использовал роман и имя Алексея Иванова с осени 22 года», — сообщила Зайцева в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Саламатин в середине сентября обещал подать заявление об аннулировании товарного знака «Сердце пармы» и забрать заявку на его расширение. Бизнесмен публично извинился перед Ивановым и сообщил о прекращении продажи изделий, выпущенных под брендом «Сердце пармы». Зайцева в ответ обещала отозвать судебный иск. Теперь она заявляет, что дает бизнесмену сутки на отзыв регистрации товарного знака, а затем обратится в суд. URA.RU направило запрос в адрес Андрея Саламатина.

Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова, заявила, что пермская ювелирная компания «Сереброника» не выполнила обещания об отзыве регистрации товарного знака «Сердце пармы». Поэтому команда автора одноименного романа намерена подать иск к главе «Сереброники» Андрею Саламатину. «Саламатин не выполнил обещание. Заявление об отказе от товарного знака в Роспатент так и не поступило. Поэтому мы с юристами будем самостоятельно добиваться в Роспатенте аннулирования товарного знака. И будем подавать иск к Саламатину, который незаконно использовал роман и имя Алексея Иванова с осени 22 года», — сообщила Зайцева в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Саламатин в середине сентября обещал подать заявление об аннулировании товарного знака «Сердце пармы» и забрать заявку на его расширение. Бизнесмен публично извинился перед Ивановым и сообщил о прекращении продажи изделий, выпущенных под брендом «Сердце пармы». Зайцева в ответ обещала отозвать судебный иск. Теперь она заявляет, что дает бизнесмену сутки на отзыв регистрации товарного знака, а затем обратится в суд. URA.RU направило запрос в адрес Андрея Саламатина.