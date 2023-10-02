02 октября 2023

Продюсер писателя Иванова: «Сереброника» нарушила условия соглашения о бренде «Сердце пармы»

Пермская компания «Сереброника» не отказалась от товарного знака «Сердце пармы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Иванов презентует в ИТАР-ТАСС книгу "Ёбург". Екатеринбург, иванов алексей, зайцева юлия
Юлия Зайцева и Алексей Иванов дали сутки пермскому бизнесмену Фото:

Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова, заявила, что пермская ювелирная компания «Сереброника» не выполнила обещания об отзыве регистрации товарного знака «Сердце пармы». Поэтому команда автора одноименного романа намерена подать иск к главе «Сереброники» Андрею Саламатину.

«Саламатин не выполнил обещание. Заявление об отказе от товарного знака в Роспатент так и не поступило. Поэтому мы с юристами будем самостоятельно добиваться в Роспатенте аннулирования товарного знака. И будем подавать иск к Саламатину, который незаконно использовал роман и имя Алексея Иванова с осени 22 года», — сообщила Зайцева в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что Саламатин в середине сентября обещал подать заявление об аннулировании товарного знака «Сердце пармы» и забрать заявку на его расширение. Бизнесмен публично извинился перед Ивановым и сообщил о прекращении продажи изделий, выпущенных под брендом «Сердце пармы». Зайцева в ответ обещала отозвать судебный иск. Теперь она заявляет, что дает бизнесмену сутки на отзыв регистрации товарного знака, а затем обратится в суд. URA.RU направило запрос в адрес Андрея Саламатина.

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Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова, заявила, что пермская ювелирная компания «Сереброника» не выполнила обещания об отзыве регистрации товарного знака «Сердце пармы». Поэтому команда автора одноименного романа намерена подать иск к главе «Сереброники» Андрею Саламатину. «Саламатин не выполнил обещание. Заявление об отказе от товарного знака в Роспатент так и не поступило. Поэтому мы с юристами будем самостоятельно добиваться в Роспатенте аннулирования товарного знака. И будем подавать иск к Саламатину, который незаконно использовал роман и имя Алексея Иванова с осени 22 года», — сообщила Зайцева в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Саламатин в середине сентября обещал подать заявление об аннулировании товарного знака «Сердце пармы» и забрать заявку на его расширение. Бизнесмен публично извинился перед Ивановым и сообщил о прекращении продажи изделий, выпущенных под брендом «Сердце пармы». Зайцева в ответ обещала отозвать судебный иск. Теперь она заявляет, что дает бизнесмену сутки на отзыв регистрации товарного знака, а затем обратится в суд. URA.RU направило запрос в адрес Андрея Саламатина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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