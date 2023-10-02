В курганском округе жители столкнулись с зомби-косулями. Видео

03 октября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

В Далматовском округе Курганской области заметили двух зомби-косуль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области заметили двух больных косуль.У животных замечены заторможенная реакция и мутные глаза. Жители встретили косуль в лесу Далматовского муниципального округа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В прошлом году у животных заметили похожие признаки заболевания и тогда их назвали «зомби-косулями». «Далматовский округ. Рядом с рекой Барнева. Опять чумная косуля, как и в прошлый год. Рядом заметили другого мертвого животного. Глаза мутные. Видимо снова пошел какой-то мор», — рассказал URA.RU источник. Сообщается, что на заболевших косулях заметили несколько больших опухолей в районе туловища и морды. У второго питомца также мутные глаза и воспаления вокруг глаз. Источник отмечает, что животным тяжело стоять на ногах и при беге от людей они начинают падать. Отмечается, что обе косули являются самцами. Президент фонда по охране охотничьих животных «Сапсан» Петр Федотов пояснил URA.RU, что в настоящее время следует ожидать ответ от ветеринарных служб. Сам охотовед отмечает, что гибель косуль действительно есть, но она не носит массовый характер. «Ситуация, примерно, схожая с прошлогодней. Очаг примерно в одном и том же месте. По моему личному мнению, это связано с ядохимикатами. Пчелы тоже массово погибают по этой же причине», — делится с журналистом Федотов. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент сельского хозяйства Курганской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Также пока не удалось получить комментарий от управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Информация будет дополнена после получения ответов от профильных ведомств. Похожая ситуация уже случалась в 2022 году. Тогда на территории Далматовского и Шадринского округов заметили косуль, которые были заражены неизвестной смертельной болезнью. В правительстве региона позднее заявили, что было выявлено 33 погибших и 11 заболевших животных. По одной из версий, они могли отравиться ядохимикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры. В курганских лабораториях не смогли установить причину гибели косуль. После этого биоматериалы животных были отправлены на новое исследование в город Владимир. Спустя время сотрудники Россельхознадзора раскрыли причины массовой гибели косуль — ими стали найденные бактерии, вызывающие клостридиозы и пастереллезы животных и сезонный стресс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области заметили двух больных косуль.У животных замечены заторможенная реакция и мутные глаза. Жители встретили косуль в лесу Далматовского муниципального округа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В прошлом году у животных заметили похожие признаки заболевания и тогда их назвали «зомби-косулями». «Далматовский округ. Рядом с рекой Барнева. Опять чумная косуля, как и в прошлый год. Рядом заметили другого мертвого животного. Глаза мутные. Видимо снова пошел какой-то мор», — рассказал URA.RU источник. Сообщается, что на заболевших косулях заметили несколько больших опухолей в районе туловища и морды. У второго питомца также мутные глаза и воспаления вокруг глаз. Источник отмечает, что животным тяжело стоять на ногах и при беге от людей они начинают падать. Отмечается, что обе косули являются самцами. Президент фонда по охране охотничьих животных «Сапсан» Петр Федотов пояснил URA.RU, что в настоящее время следует ожидать ответ от ветеринарных служб. Сам охотовед отмечает, что гибель косуль действительно есть, но она не носит массовый характер. «Ситуация, примерно, схожая с прошлогодней. Очаг примерно в одном и том же месте. По моему личному мнению, это связано с ядохимикатами. Пчелы тоже массово погибают по этой же причине», — делится с журналистом Федотов. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент сельского хозяйства Курганской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Также пока не удалось получить комментарий от управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Информация будет дополнена после получения ответов от профильных ведомств. Похожая ситуация уже случалась в 2022 году. Тогда на территории Далматовского и Шадринского округов заметили косуль, которые были заражены неизвестной смертельной болезнью. В правительстве региона позднее заявили, что было выявлено 33 погибших и 11 заболевших животных. По одной из версий, они могли отравиться ядохимикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры. В курганских лабораториях не смогли установить причину гибели косуль. После этого биоматериалы животных были отправлены на новое исследование в город Владимир. Спустя время сотрудники Россельхознадзора раскрыли причины массовой гибели косуль — ими стали найденные бактерии, вызывающие клостридиозы и пастереллезы животных и сезонный стресс.