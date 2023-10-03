Вице-премьер РФ раскрыл, сколько продлится запрет экспорта топлива из РФ

03 октября 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Правительство старается стабилизировать внутренний рынок, заявил Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России будет продолжаться столько, сколько нужно, пока не будет обеспечена стабилизация внутреннего рынка. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. «Столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка», — ответил Новак на вопрос о длительности запрета экспорта бензина и дизельного топлива из России. Информацию передает РИА Новости. Правительство России запретило экспорт дизельного топлива и бензина для стабилизации рынка 21 сентября. Тогда первый замминистра энергетики Павел Сорокин объяснил, что подобная мера должна изменить оптовые цены, так как поставки добросовестных участников создадут избыток на внутреннем рынке России.

Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России будет продолжаться столько, сколько нужно, пока не будет обеспечена стабилизация внутреннего рынка. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. «Столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка», — ответил Новак на вопрос о длительности запрета экспорта бензина и дизельного топлива из России. Информацию передает РИА Новости. Правительство России запретило экспорт дизельного топлива и бензина для стабилизации рынка 21 сентября. Тогда первый замминистра энергетики Павел Сорокин объяснил, что подобная мера должна изменить оптовые цены, так как поставки добросовестных участников создадут избыток на внутреннем рынке России.