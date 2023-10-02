Аналитики рассказали, сколько денег жители ЯНАО потратят на подарки учителям

SuperJob: жители ЯНАО потратят на подарки ко Дню учителя 2700 рублей

Самым популярным подарком ко Дню учителя неизменно остается букет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители ЯНАО готовы потратить на подарки для учителей в этом году 2700 рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба SuperJob.

«Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 3700 и 3300 рублей соответственно. В ЯНАО средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2700 рублей», — уточняют аналитики.

В социологическом опросе онлайн-сервиса приняли участие родители ямальских школьников. По-прежнему, учителям для подарков выбирают подарочные сертификаты, конфеты, чайные или кофейные наборы. Важным атрибутом праздника также остаются букеты.