Аналитики рассказали, сколько денег жители ЯНАО потратят на подарки учителям

Самым популярным подарком ко Дню учителя неизменно остается букет
Жители ЯНАО готовы потратить на подарки для учителей в этом году 2700 рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба SuperJob.
«Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 3700 и 3300 рублей соответственно. В ЯНАО средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2700 рублей», — уточняют аналитики.
В социологическом опросе онлайн-сервиса приняли участие родители ямальских школьников. По-прежнему, учителям для подарков выбирают подарочные сертификаты, конфеты, чайные или кофейные наборы. Важным атрибутом праздника также остаются букеты.
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