Пермяки передадут бойцам десантникам 13 рулонов транспортерной ленты, которая понадобится им в зоне СВО (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми собрали груз для отправки десантникам, принимающим участие в специальной военной операции. Бойцы получат транспортерную ленту для бронирования техники и укреплений в Волновахе. Информацию разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» представители «Вежливые люди».

«Сегодня отгрузили из гуманитарного центра Прикамья очередную партию транспортерной ленты (13 рулонов) для бронирования техники и укреплений бойцов воздушно-десантных войск в населенном пункте Волноваха!», — говорится в посте.

В сборе и отправке груза также принимали участие волонтеры, представители местного отделения Союза десантников России и фонда «Добровольцы Донбаса». Сообщество «Вежливые люди» и одноименный благотворительный фонд оказывают постоянную поддержку бойцам на передовой. Ранее представители общественного движения отправили военнослужащим, участвующим в СВО, технику и специальное снаряжение.