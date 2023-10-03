Пермяки отправили для бойцов ВДВ под Волновахой ленту для бронирования техники. Видео

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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, вдв, военные, сво
Пермяки передадут бойцам десантникам 13 рулонов транспортерной ленты, которая понадобится им в зоне СВО (архивное фото) Фото:
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В Перми собрали груз для отправки десантникам, принимающим участие в специальной военной операции. Бойцы получат транспортерную ленту для бронирования техники и укреплений в Волновахе. Информацию разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» представители «Вежливые люди».

«Сегодня отгрузили из гуманитарного центра Прикамья очередную партию транспортерной ленты (13 рулонов) для бронирования техники и укреплений бойцов воздушно-десантных войск в населенном пункте Волноваха!», — говорится в посте.

В сборе и отправке груза также принимали участие волонтеры, представители местного отделения Союза десантников России и фонда «Добровольцы Донбаса». Сообщество «Вежливые люди» и одноименный благотворительный фонд оказывают постоянную поддержку бойцам на передовой. Ранее представители общественного движения отправили военнослужащим, участвующим в СВО, технику и специальное снаряжение.

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В Перми собрали груз для отправки десантникам, принимающим участие в специальной военной операции. Бойцы получат транспортерную ленту для бронирования техники и укреплений в Волновахе. Информацию разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» представители «Вежливые люди». «Сегодня отгрузили из гуманитарного центра Прикамья очередную партию транспортерной ленты (13 рулонов) для бронирования техники и укреплений бойцов воздушно-десантных войск в населенном пункте Волноваха!», — говорится в посте. В сборе и отправке груза также принимали участие волонтеры, представители местного отделения Союза десантников России и фонда «Добровольцы Донбаса». Сообщество «Вежливые люди» и одноименный благотворительный фонд оказывают постоянную поддержку бойцам на передовой. Ранее представители общественного движения отправили военнослужащим, участвующим в СВО, технику и специальное снаряжение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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