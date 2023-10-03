Володин высказался о ратификации Римского статута Арменией

Володин: ратификация Римского статута противоречит дружбе народов Армении и РФ
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин не оценил решения Армении ратифицировать Римский статут Фото:
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Ратификация Римского статута Арменией является непродуманным решением с ее стороны и противоречит партнерским отношениям с Россией. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Ереван ратифицировал Римский статут. <…> Оно противоречит дружбе народов РФ и Армении. Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и ее гражданам», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что соответствующее решение со стороны Армении противоречит развитию партнерских отношений между Ереваном и Москвой.

Армения утвердила Римский статут Международного уголовного суда (МУС) 3 октября. В Кремле в ответ на это указали на непродуманность такого решения. До этого Армения предлагала подписать соглашение, по которому будет гарантирована безопасность РФ. МУС в марте выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявлял об уходе страны из ОДКБ из-за разногласий по вопросам гарантии безопасности, передает телеканал 360.

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Ратификация Римского статута Арменией является непродуманным решением с ее стороны и противоречит партнерским отношениям с Россией. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Ереван ратифицировал Римский статут. <…> Оно противоречит дружбе народов РФ и Армении. Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и ее гражданам», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что соответствующее решение со стороны Армении противоречит развитию партнерских отношений между Ереваном и Москвой. Армения утвердила Римский статут Международного уголовного суда (МУС) 3 октября. В Кремле в ответ на это указали на непродуманность такого решения. До этого Армения предлагала подписать соглашение, по которому будет гарантирована безопасность РФ. МУС в марте выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявлял об уходе страны из ОДКБ из-за разногласий по вопросам гарантии безопасности, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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