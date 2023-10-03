Володин высказался о ратификации Римского статута Арменией

Ратификация Римского статута Арменией является непродуманным решением с ее стороны и противоречит партнерским отношениям с Россией. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Ереван ратифицировал Римский статут. <…> Оно противоречит дружбе народов РФ и Армении. Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и ее гражданам», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что соответствующее решение со стороны Армении противоречит развитию партнерских отношений между Ереваном и Москвой.
Армения утвердила Римский статут Международного уголовного суда (МУС) 3 октября. В Кремле в ответ на это указали на непродуманность такого решения. До этого Армения предлагала подписать соглашение, по которому будет гарантирована безопасность РФ. МУС в марте выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявлял об уходе страны из ОДКБ из-за разногласий по вопросам гарантии безопасности, передает телеканал 360.
Ратификация Римского статута Арменией является непродуманным решением с ее стороны и противоречит партнерским отношениям с Россией. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Ереван ратифицировал Римский статут. <…> Оно противоречит дружбе народов РФ и Армении. Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и ее гражданам», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что соответствующее решение со стороны Армении противоречит развитию партнерских отношений между Ереваном и Москвой. Армения утвердила Римский статут Международного уголовного суда (МУС) 3 октября. В Кремле в ответ на это указали на непродуманность такого решения. До этого Армения предлагала подписать соглашение, по которому будет гарантирована безопасность РФ. МУС в марте выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявлял об уходе страны из ОДКБ из-за разногласий по вопросам гарантии безопасности, передает телеканал 360.